Mauro Biello sera immortalisé par le CF Montréal

L’ancien capitaine et entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello, sera intronisé au «Mur de la renommée» du CF Montréal pendant la rencontre du 16 juillet contre le Toronto FC au Stade Saputo, a annoncé l’organisation mercredi après-midi.

Biello fera l’objet d’une cérémonie à la mi-temps du match et deviendra ainsi le quatrième homme de l’histoire à avoir droit à pareille distinction. Dans le cadre du 25e anniversaire du club, les défenseurs Nevio Pizzolitto et Gabriel Gervais avaient été intronisés le 17 mars 2018, tandis que le gardien Greg Sutton avait à son tour reçu cet honneur le 6 juillet 2019. Les individus choisis le sont avant tout pour leurs accomplissements sur le terrain et sélectionnés selon quelques critères précis. Ils doivent notamment avoir joué au moins 100 matchs - le premier d’entre eux devant remonter à minimalement une quinzaine d’années - et ne plus être relié à l’équipe depuis cinq ans.

Ancien milieu de terrain, Biello a évolué à Montréal de 1993 à 2009, menant les siens vers trois championnats des séries, notamment. Quadruple vainqueur du trophée Giuseppe-Saputo, remis au joueur par excellence de l’Impact, il a amassé 77 buts et 67 mentions d’aide en 389 parties et 28 076 minutes de jeu. Il domine le club dans plusieurs catégories, entre autres les matchs joués et amorcés, le total de minutes, les buts et les aides.

Après sa carrière de joueur, il a assumé plusieurs fonctions, incluant celle de pilote de l’Impact de 2015 à 2017. En février 2018, il a rejoint le personnel technique de l’instructeur-chef John Herdman à titre d’entraîneur-adjoint de l’équipe masculine canadienne. Dans le cadre de son travail avec Canada Soccer, il est aussi le pilote de la sélection des moins de 20 ans.