Mary-Sophie Harvey affirme avoir été droguée aux mondiaux aquatiques

L’Olympienne Mary-Sophie Harvey a fait éclater une véritable bombe en déclarant sur son compte Instagram avoir été droguée lors de la dernière journée des mondiaux aquatiques qui se déroulaient à Budapest du 18 juin au 3 juillet.

Médaillée de bronze au relais 4X200m libre à Budapest alors qu’elle avait nagé les préliminaires, Harvey affirme n’avoir plus aucun souvenir d’une période de quatre à six heures la veille du départ de l’équipe canadienne. L’équipe canadienne a quitté la Hongrie le 26 juin.

«J’ai été droguée la dernière journée des mondiaux, a-t-elle écrit. Pendant une période de quatre à six heures, je n’ai plus aucun souvenir. Mon seul souvenir est que le gérant de l’équipe canadienne et le docteur étaient à mes côtés tout près de mon lit à mon réveil.»

Pendant cette période où elle ne se souvient de rien, la nageuse native de Trois-Rivières qui s’entraîne sous les couleurs du club CAMO affirme s’être blessée. Elle a joint une photo de ses côtes endolories. «Je me suis blessée aux côtés et j’ai subi une commotion cérébrale.»

Huitième de la finale du 4X200m QNI, Harvey indique qu’elle a longuement hésité avant de partager son histoire sur la place publique, mais elle a décidé d’aller de l’avant pour une raison bien précise.

«Je me suis questionnée si j’allais publier ou pas, mais il y a tellement de situations tristes de ce genre qui se produisent que je ne pouvais pas demeurer silencieuse.»

«Je suis encore effrayée par les choses dont je ne me souviens pas qui ont pu se passer au cours de cette soirée, de poursuivre Harvey. D’une certaine façon, je suis gênée de ce qui est arrivé et je pense que je vais toujours l’être. Mais je ne laisserai pas cet incident me définir comme personne.»

Réactions de Natation Canada

Dans une déclaration transmise par courriel, Natation Canada nous confirme qu’il s’est produit un incident et qu’une enquête interne a été ouverte. À la lumière des informations glanées jusqu’à présent, il est confirmé que les athlètes ont quitté l’hôtel de l’équipe après la dernière rencontre de groupe pour aller célébrer ce qui fut les meilleurs mondiaux de l’histoire de la natation canadienne avec une récolte de 11 médailles (3 d’or, 4 d’argent et 4 de bronze). Le Canada a pris le 3e rang derrière les États-Unis et l’Australie. La marque précédente était de huit établie à Gwangju en Corée du Sud en 2019.

«Nous sommes conscients d’un incident qui a eu lieu la veille de notre départ de Budapest, a confirmé le directeur des communications de l’organisme Nathan White par courriel au nom de l’organisme. Aussitôt que le personnel a été informé de la situation, Mary-Sophie a reçu

d’excellents soins médicaux de notre médecin d’équipe sur place et il a été déterminé qu’elle pouvait retourner chez elle.»

Natation Canada assure que Harvey n’a pas été laissée à elle-même à son retour au pays. «Des membres du personnel ont été en contact avec Mary-Sophie depuis son retour. Nous lui offrons du soutien. Nous continuons à recueillir plus d’information sur la situation et le dossier a été remis à notre agent de sport sécuritaire indépendant.»