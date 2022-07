Choix top 10 : Josh Anderson serait en demande

On sait que le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, aimerait parler deux fois parmi les 10 premières sélection du repêchage qui aura lieu jeudi à Montréal.

Les rumeurs les plus persistantes parlent des choix des Devils du New Jersey (2e au total) et des Sénateurs d'Ottawa (7e au total).

Et dans les deux cas, les directeurs généraux Tom Fitzgerald et Pierre Dorion aimeraient mettre la main sur l'attaquant Josh Anderson, a rapporté Bruce Garrioch du quotidien Ottawa Sun mercredi.

Et toujours selon Garrioch, Hughes n'a pas fermé la porte concernant le gros ailier, tant pour le choix des Devils que celui des Sénateurs.

La saison dernière, Anderson a obtenu 32 points, dont 19 buts, en 62 rencontres. Il avait obtenu des Blue Jackets de Columbus en 2020 en retour de l'attaquant Max Domi et d'un choix de troisième tour.

L'athlète de 28 ans touchera 5,5 millions $ pour les cinq prochaines campagnes.