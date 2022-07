D'importantes tâches à accomplir chez les Kings

Les Kings de Los Angeles ont la ferme intention de conclure une entente avec l’attaquant Adrian Kempe au cours des prochains jours, a indiqué leur directeur général Rob Blake, mardi.

Le hockeyeur de 25 ans a terminé cette année un contrat de trois ans et de 6 millions $, de sorte qu’il pourra profiter de son autonomie partielle dès le 13 juillet, à moins qu’il accepte un nouveau pacte d’ici là.

Lors de la dernière saison, il a récolté 35 buts et 19 mentions d’aide pour 54 points en 78 matchs, contribuant à la qualification des siens en éliminatoires. D’ailleurs, il a dominé les Kings avec six points pendant la série de premier tour contre les Oilers d’Edmonton.

«L’une des priorités de notre organisation est de faire signer Adrian Kempe sur-le-champ, a déclaré Blake, tel que rapporté par le site NHL.com. Ensuite, bien, nous sommes au fait de notre situation si nous devons satisfaire à nos besoins sur le marché des joueurs autonomes.»

Autre actif à conserver

Aussi, l’arrivée de Kevin Fiala en provenance du Wild du Minnesota ne semble pas rassasier le DG, qui insiste sur l’importance de garder ses meilleurs éléments à moyen ou long terme. Notamment, le défenseur Mikey Anderson se trouve dans le même bateau que Kempe, contractuellement parlant. Et l’organisation ne souhaite pas lésiner dans ce dossier là non plus.

«Peu importe où vous vous trouvez, vous voulez cimenter vos effectifs ici. Certes, on a des prévisions sur chacun d’entre eux. Ils seront joueurs autonomes avec compensation et ils ne pourront pas s’en aller par eux-mêmes. Donc, on a le temps de s’entendre.

«Il y a eu des discussions avec de nombreux hockeyeurs dans cette situation, a déclaré Blake. Par contre, si nous devons aller sur le marché de l’autonomie sans compensation pour combler des besoins précis, nous connaissons ce que nous avons.»

Anderson a manqué 22 parties en raison d’une blessure au haut du corps en 2021-2022. Il a totalisé huit points en 57 sorties et a terminé son contrat d’entrée de trois ans.