Les Tigres repêchent le fils de Martin St-Louis

Les Tigres de Victoriaville ont profité du repêchage américain de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour sélectionner le fils de Martin St-Louis, le défenseur Lucas St-Louis.

Le club du Centre-du-Québec a utilisé le deuxième choix au total de cet encan pour obtenir les droits de l’arrière de 17 ans.

En 2021-2022, Lucas St-Louis a évolué dans la USHS-Prep, un circuit américain pour les joueurs d’âge secondaire. Il a amassé six buts et 29 mentions d’aide pour 35 points en 30 rencontres dans l’uniforme de la Brunswick School. L’an prochain, le fils de l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal doit jouer pour l’Université Harvard et sera éligible au repêchage 2023 de la Ligue nationale.

Il serait donc très surprenant de voir Lucas St-Louis dans l’uniforme des Tigres un jour. Le repêchage américain de la LHJMQ permet aux équipes du circuit Courteau de mettre la main sur les droits de patineurs qui évoluent chez nos voisins du sud, dans l’optique qu’ils choisissent un jour de faire le saut dans le junior canadien.