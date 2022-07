Les Sénateurs rachètent le contrat de Colin White

Les Sénateurs d'Ottawa ont soumis l'attaquant Colin White au ballottage, mardi, dans le but de racheter son contrat, rapporte le réseau Sportsnet. Ce dernier avait paraphé un pacte de six ans et 28,5 millions$ avec la formation de la capitale fédérale à l'été 2019 après avoir amassé 41 points en 71 matchs.

L’entente devrait être rachetée au tiers de sa valeur, puisqu'il est âgé de moins de 26 ans.

Lors de la plus récente campagne, l'Américain de 25 ans a récolté 10 points en 24 rencontres. En 2022-2023, ce dernier doit entamer la quatrième campagne d’un contrat de six ans lui rapportant 4,75 millions $ annuellement.

Son agent, Philippe Lecavalier, a exprimé au quotidien Ottawa Sun sa déception quant à la décision des «Sens». «Quand tu signes une entente à long terme, tout le monde s'attend à ce que cela fonctionne. Colin a traversé une période difficile et il a subi d'importantes blessures, donc c'était difficile d'obtenir la confiance de son entraîneur.»

Selon plusieurs experts hockey, White pourrait être une cible du Canadien de Montréal quand il deviendra joueur autonome sans compensation.

Avant d’accepter le poste de directeur général du CH, Kent Hughes était l’agent de l’Américain qui avait été sélectionné en première ronde (21e au total) par les «Sens» au repêchage de 2015.