Kent Hughes «bluffe-t-il»?

Le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, n’a pas convaincu tout le monde en affirmant lundi que son équipe hésitait encore quant au joueur qu’elle sélectionnera au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

C’est l’avis de Pierre Cholette, directeur de la Centrale de soutien au recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui croit que l’idée du Tricolore est déjà faite. En conférence de presse, Hughes a mentionné que le Canadien n’avait pas tranché au sujet de trois attaquants, soit Shane Wright, Logan Cooley et Juraj Slafkovsky, pressentis pour entendre leur nom en premier lieu jeudi au Centre Bell.

«Ça fait partie de la stratégie visant à susciter un intérêt, d’autant plus que la séance de sélection est à Montréal. Ça va plus faire parler les gens», a déclaré Cholette en entrevue à LCN, tout en disant ne pas croire aux propos du DG du Bleu-Blanc-Rouge.

Aussi, l’organisation aurait-elle pu préciser que son choix était fait sans toutefois identifier le hockeyeur ciblé? Aux yeux du représentant de la LHJMQ, il s’agit ici pour Hughes d’une question stratégique.

«Il laisse quand même une porte ouverte advenant le cas où une autre formation arriverait avec une offre mirobolante qu’il ne serait pas en mesure de refuser. Je vois mal ces gens s’avancer en nommant un joueur. Il peut arriver tellement de choses dans les 48 prochaines heures et je pense que c’est tout à fait normal et raisonnable d’y aller de cette façon.»

La LHJMQ

Questionné relativement au nombre de porte-couleurs du circuit Courteau susceptibles de trouver preneur jeudi et vendredi, le dirigeant s’est dit optimiste, mais pas nécessairement en termes quantitatifs. L’an passé, quatre athlètes de la LHJMQ ont été repêchés au premier tour : Zachary Bolduc au 17e rang, ainsi que Xavier Bourgault (22e), Zachary L’Heureux (27e) et Zachary Dean (30e).

«Il y en a forcément plusieurs. Dans la LHJMQ, beaucoup sont répertoriés en première ronde, incluant Tristan Luneau, Nathan Gaucher et Maveric Lamoureux. Beaucoup est un grand mot, mais on a des joueurs de qualité et on a très hâte de voir comment tout cela va se dérouler», a spécifié Cholette.

Ce dernier se croise évidemment les doigts pour que le Canadien jette son dévolu sur quelques espoirs de la ligue; en 2021, Montréal avait fait appel à Riley Kidney (63e), William Trudeau (113e), Joshua Roy (150e) et Xavier Simoneau (191e).

«On espère sincèrement que la nouvelle organisation va tenir compte de la qualité des joueurs que nous avons à la LHJMQ», a mentionné Cholette en rappelant que le Tricolore dispose de deux choix de première ronde cette année.