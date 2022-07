Andrew Cogliano reste avec l'Avalanche

L’attaquant Andrew Cogliano a signé un nouveau contrat d’un an avec l’Avalanche du Colorado, mardi, évitant ainsi de tester le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey.

D’après la chaîne Sportsnet, le vétéran de 35 ans touchera 1,25 million $. Au cours de la dernière campagne, il a obtenu un salaire de 1 million $.

Ayant amorcé la saison 2021-2022 chez les Sharks de San Jose, Cogliano a été échangé aux «Avs» à la date limite des transactions et a aidé l’équipe de Denver à remporter la coupe Stanley. En 74 rencontres, l’Ontarien a récolté quatre buts et 12 mentions d’aide pour 16 points. Pendant les séries, il a inscrit six points en 16 matchs.

Le 25e choix au total du repêchage 2005 a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman avec les Oilers d’Edmonton en 2007-2008 et a accumulé 426 points en 1140 affrontements.

Le grand frère de Kaiden Guhle jouera en Allemagne

Par ailleurs, le défenseur Brendan Guhle, frère aîné du joyau du Canadien de Montréal Kaiden Guhle, a quitté la Ligue nationale de hockey (LNH) pour se joindre à l’EHC Eisbären Berlin.

L’équipe de la Deutsche Eishockey Liga a annoncé qu’elle avait paraphé une entente d’une saison avec l’arrière de 24 ans.

Guhle évoluait dans l’organisation des Ducks d’Anaheim depuis 2019, lui qui a amorcé sa carrière avec les Sabres de Buffalo, l’équipe qui l’avait sélectionné en deuxième ronde du repêchage de 2015.

Il a partagé la dernière saison entre la LNH et la Ligue américaine de hockey, n’amassant aucun point en six rencontres avec les Ducks et sept points en 37 parties avec les Gulls de San Diego.

À Berlin, Guhle rejoindra les ex-joueurs de la LNH Morgan Ellis, Peter Regin et Zach Boychuk.