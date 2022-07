Où aboutira Aaron Judge?

Publié aujourd'hui à 09h51

Plus tôt dans la saison, on parlait de la décision osée d’Aaron Judge, qui avait décidé de parier sur lui-même, en refusant une offre des Yankees de 7 ans pour 213 millions.

Jusqu’ici, force est d’admettre que Judge est en train de gagner son pari alors qu’il mène la ligue pour les circuits et a déjà obtenu son billet pour le match des étoiles.

Difficile de prévoir où aboutira Judge, mais plusieurs équipes à gros budget pourraient être intéressées.

Voici donc quelques destinations potentielles pour l’actuel numéro 99 des Yankees.

1- Mets de New York

Si Judge veut rester dans la région de New York, les Mets pourraient représenter une belle option. Le propriétaire du club Steve Cohen a les poches bien profondes et l’équipe est à la recherche d’un voltigeur avec puissance.

Les Mets ont signé quelques vétérans comme Mark Cahna et Starling Marte pour combler un besoin au champ extérieur.

Ces deux vétérans font bien et forment un trio intéressant avec le voltigeur de centre Brendan Nimmo, mais n’ont pas la puissance pour venir complémenter Pete Alonso et Francisco Lindor.

Les Mets ont donné beaucoup d’argent à des joueurs autonomes dans les dernières années, mais très peu de ces contrats sont à long terme. Alors si Judge veut rester à New York, mais n’apprécie pas l’offre des Yankees, les Mets vont représenter une option fort intéressante.

Et si les Mets ont donné plus de 40 millions de dollars par saison à Max Scherzer sur 3 ans, l’offre pour Judge pourrait être irrésistible.

2- Giants de San Francisco

Il ne faut jamais négliger l’endroit où est né un joueur pour penser à sa prochaine destination. Originaire de Linden en Californie, Judge pourrait être tenté de retourner sur la côte ouest. Les Giants ont une bonne équipe surtout en raison de leur personnel de lanceurs, mais manquent cruellement d’attaque et de puissance et ce, depuis plusieurs années. De plus, les Giants ont toujours eu un bon budget et n’ont pas beaucoup de contrats à long terme à respecter.

Ce qui pourrait cependant jouer contre les Giants, c’est le fait que les meneurs de l’équipe sont vieillissants et que la fenêtre d’opportunité pour remporter une Série mondiale est de plus en plus petite.

3- Dodgers de Los Angeles

Évidemment, lorsqu’on parle de gros noms et de gros sous, on ne peut jamais négliger les Dodgers. Et si Judge veut jouer en Californie, les Dodgers représentent une opportunité intéressante, avec leur méga budget et leur excellente équipe.

Quand on regarde d’autres clubs de la Californie comme les Padres et les Angels, ils ont déjà plusieurs joueurs avec de gros contrats à long termes et des joueurs importants à signer comme par exemple Shohei Ohtani avec les Angels, qui passera à la caisse bientôt.

Les Dodgers aussi ont plusieurs gros contrats à respecter, mais leur budget semble illimité et la taxe de luxe ne semble pas les effrayer.

Sans oublier que plusieurs joueurs importants comme Justin Turner, Max Muncy, Craig Kimbrel et Clayton Kershaw se rapprochent soit de la retraite ou d’un changement d’uniforme pour leur fin de carrière.

Les Dodgers auront une décision difficile à prendre également avec Trea Turner qui deviendra agent libre à la fin de la saison. La question est de savoir si vous préférez donner un gros contrat à long terme à Turner ou utiliser cet argent pour tenter d’attirer Judge à Los Angeles.

4- Red Sox de Boston

Ce serait tout un choc pour les partisans New Yorkais si Judge aboutissait au Fenway Park, mais ça reste quand même une possibilité.

Surtout avec le fait que JD Martinez devrait quitter comme agent libre et que Xander Bogaerts a une clause échappatoire pour sortir de son contrat à l’issue de la saison et tout indique qu’il va l’utiliser.

Il est certain que les bas rouges prendront une partie de cet argent pour signer Rafael Devers à long terme, mais il resterait un montant fort intéressant pour attirer Judge à Boston.

5- Yankees de New York

À ce stade-ci, un retour dans l’uniforme des Yankees est probablement le scénario le plus plausible. Judge est traité comme un roi dans le Bronx et l’équipe, même si elle est vieillissante, est la meilleure des majeurs présentement.

Évidemment, les Yankees devront majorer leur offre de 7 ans – 213 millions s’ils veulent garder le juge le plus populaire à New York.

Et ce n’est peut-être pas le montant, mais bien la durée du contrat qui pourrait rendre les choses difficiles. Il ne faut pas oublier que Judge a maintenant 30 ans et a été blessé plus souvent qu’à son tour durant sa carrière.

Bref, si les Yankees et Judge ne trouvent pas de terrain d’entente avant le début du marché des joueurs autonomes en novembre, il y aura plusieurs équipes qui voudront courtiser le géant de 6 pieds et 7.

Reste à savoir s’il cherchera le contrat le plus lucratif à long terme ou peut-être que Judge pourrait accepter un contrat de 3 ou 4 ans avec un salaire annuel de 45 ou 50 millions.

Mais une chose est certaine, si Judge reste en santé et gagne le titre de joueur par excellence dans la Ligue américaine, il fera sauter la banque et changera à tout jamais la valeur des joueurs vedettes dans le baseball majeur.