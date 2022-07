Mike Grier, le prochain DG des Sharks?

Les Sharks de San Jose vont vraisemblablement annoncer l’identité de leur nouveau directeur général mardi, et leur ex-joueur Mike Grier aurait les meilleures chances d’obtenir ce mandat.

C’est ce qu’a rapporté le réseau TSN lundi. Grier et un autre ancien de la Ligue nationale de hockey (LNH), Ray Whitney, seraient les deux finalistes pour ce poste, mais ce premier aurait plus de chance de devenir le choix des Sharks.

Après une carrière de 1060 rencontres dans la LNH, Grier, natif de Detroit, a travaillé comme entraîneur adjoint avec les Devils du New Jersey entre 2018 et 2020. Il a passé trois saisons dans l’organisation des Sharks, entre 2006 et 2009.

Quant à lui, Whitney a disputé 1330 parties dans le circuit Bettman et a entamé sa carrière dans l’organisation californienne, où il a évolué entre 1992 et 1997.

Si l’embauche de Grier était officialisée mardi, il deviendrait le premier directeur général noir de l’histoire de la LNH. Par ailleurs, son frère Chris Grier est DG des Dolphins de Miami, dans la NFL.

Depuis la démission de Doug Wilson, Joe Will occupe le poste de directeur général par intérim avec les Sharks.