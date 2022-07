Davante Adams va s'ennuyer d'Aaron Rodgers

Le receveur de passes Davante Adams amorcera cette année un nouveau chapitre de sa carrière dans la NFL en évoluant avec les Raiders de Las Vegas, mais un grand nom de l’histoire de son ancienne organisation est loin d’être convaincu par la viabilité de ce nouveau mariage.

L’ex-gloire des Packers de Green Bay Brett Favre a pris bonne note du départ du joueur-vedette ayant été échangé à l’équipe du Nevada. Même si Adams captera les relais d’un pivot talentueux chez les Raiders, il ne faut pas s’attendre de sa part à des succès aussi éclatants qu’au Wisconsin, aux dires de l’ex-numéro 4. Ce dernier croit que le principal concerné s’ennuiera un peu d’Aaron Rodgers, avec qui il a fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années.

«Je ne manque pas de respect à l’égard de Davante, absolument pas. Je pense qu’il rendra Derek Carr meilleur et, avec le temps, ils formeront un duo dynamique. Maintenant, est-ce qu’il s’agira de la combinaison qu’Aaron et Davante exploitaient? On verra, a déclaré Favre au site TMZ Sports. Je pense que Derek Carr est un très bon quart, mais il n’est pas encore dans la même ligue qu’Aaron. Il pourrait ne jamais l’être et ce n’est pas un manque de respect, sauf que je crois que Davante doit une bonne dose de reconnaissance aux Packers et à Aaron de l’avoir repêché.»

«Je ne dis pas qu’il ne constitue pas un excellent joueur, car il l’est vraiment et nous le constaterons à Las Vegas. Cependant, c’est compliqué de modifier les stratégies, surtout quand il avait un gars aussi prolifique qu’Aaron Rodgers. Je serai renversé s’il connaît le même type d’année que la dernière, a-t-il ajouté. Je n’affirme pas qu’il en est incapable, mais je serais surpris.»

Pas tout à fait un inconnu...

Adams a totalisé 669 réceptions et 73 touchés à Green Bay, ce qui représente le deuxième plus haut total de l’histoire de la concession pour chacune de ces catégories. Il est quatrième pour le nombre de verges aériennes (8121).

Par ailleurs, le receveur de 29 ans ne se retrouvera pas en terrain inconnu en côtoyant Carr, qui a été son quart pendant deux ans avec l’université Fresno State. Ensemble, ils ont accumulé 3031 verges et 31 majeurs en 233 attrapés.