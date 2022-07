Cole Irvin musèle les Blue Jays

L’artilleur Cole Irvin a été presque irréprochable en huit manches de travail et les Athletics ont battu les Blue Jays de Toronto 5 à 1, lundi à l’Oakland Stadium.

Les cogneurs de la seule équipe canadienne des Ligues majeures ont peiné à démystifier les offrandes du lanceur de 28 ans. Irvin (3-6) n’a alloué que quatre coups sûrs et un point mérité.

Alejandro Kirk a frappé un simple qui a permis à Vladimir Guerrero fils de croiser le marbre en quatrième manche, le seul moment de réjouissance des Jays dans la rencontre.

Alek Manoah (9-3) a connu un rare match difficile sur la butte. Dès la première manche, il a alloué un double de deux points à Elvis Andrus, quelques instants après que Ramon Laureano eût croisé le marbre en raison d’une erreur de George Springer.

Laureano et Stephen Vogt ont ajouté des circuits aux dépens de Manoah, qui a finalement accordé quatre points mérités sur six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Les Jays auront l'occasion de se venger dès mardi, lors du deuxième duel de cette série de trois.

Jansen et Garcia se remettent en forme

Par ailleurs, le receveur Danny Jansen et le lanceur Yimi Garcia se sont joints au club-école au niveau AAA des Blue Jays, les Bisons de Buffalo, pour un affrontement dans la soirée de lundi.

Les deux athlètes rejoignent cette équipe à des fins de conditionnement, eux dont le nom est toujours inscrit sur la liste des blessés dans les majeures.

Jansen s’est fracturé un doigt le 7 juin dernier, lors d’un affrontement contre les Royals de Kansas City. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,232 et a frappé sept circuits en 19 rencontres.

De son côté, Garcia est à l’écart du jeu depuis le 24 juin en raison d’une blessure au dos. Il a maintenu un dossier de 1-3 et une moyenne de points mérités de 3,42 en 26 manches et un tiers sur la butte en 2022.