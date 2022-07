Avalanche de buts à Orlando

La défense n'était pas à l'honneur lors du duel opposant l’Orlando City SC au D.C. United, qui s’est conclu 5 à 3 à l’avantage de ce dernier, lundi à l'Exploria Stadium.

Les vainqueurs ont profité d’un tour du chapeau de l’attaquant Taxiarchis Fountas. Le Grec n’a pas perdu de temps pour laisser son empreinte sur ce duel, lui qui a marqué deux fois en l’espace de trois minutes, respectivement à la cinquième et à la huitième minute.

La première fois, il a profité d’un relais de Chris Durkin avant de loger le ballon dans le filet adverse, tandis que Michael Estrada lui a remis le ballon dans la surface de réparation pour le second. Fountas a complété son tour du chapeau sur un coup franc, à la 51e minute. Il portait ainsi la marque à 3 à 0.

Le Grec domine la Major League Soccer en 2022. Avec ces trois réussites, il a porté son total à neuf buts, pour grimper à égalité au deuxième rang des buteurs du circuit Garber, lui qui a toutefois joué bien moins de matchs que les autres joueurs qui l’accompagnent dans le haut du classement. Fountas a réussi son exploit en 10 apparitions, dont huit comme partant.

Pour revenir au duel du jour, les visiteurs se sont quand même payé une petite frousse malgré l’avance de trois buts. Les favoris de la foule se sont approchés à un but, grâce à des frappes de Facundo Torres et Ercan Kara, respectivement à la 57e et à la 66e minute. D.C. United a toutefois repris une avance de deux buts, huit minutes plus tard, grâce à Kimarni Smith, mais Orlando a de nouveau répliqué, à la 80e, quand Alexandre Pato a converti son penalty.

Nigel Robertha a toutefois mis le match hors de portée pour l’équipe locale, tard dans les arrêts de jeu, en touchant la cible une cinquième fois pour son équipe.

L'Austin FC tient bon

Au DSG Park, l'Austin FC est parvenu à protéger une avance d'un but alors qu'il se défendait à court d'un homme et l'a emporté 3 à 2 face aux Rapids du Colorado.

Grâce à la réussite de l'ancien du CF Montréal Maximiliano Urruti à la 59e minute, les visiteurs ont couronné une remontée de trois buts. Ils ont dû puiser au fond de leurs ressources pour protéger leur mince avance, alors que le défenseur Kipp Keller a écopé de son deuxième carton jaune à la 75e minute.

Ethan Finley a ouvert la marque pour le club texan à la 28e minute. Juste avant la mi-temps, le latéral gauche Jon Gallagher a servi une passe parfaite à Sebastian Driussi, qui a créé l'égalité.

Lalas Abubakar et Jonathan Lewis avaient marqué deux buts en trois minutes, entre la 19e et la 22e, pour donner espoir aux Rapids de remporter le duel devant leurs partisans.