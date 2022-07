À voir: Vincent Lecavalier donne son avis sur Shane Wright

Vincent Lecavalier a exprimé son opinion au sujet de Shane Wright, lundi après-midi, en conférence de presse à Brossard.

Le premier choix au total du repêchage de 1998 est bien placé pour comprendre ce que vit celui qui est pressenti pour être le premier de classe de la cuvée 2022.

Selon lui, Wright a bien géré la pression au cours de la dernière saison, même s’il n’a pas complètement répondu aux attentes élevées placées en lui. Voyez les propos de Lecavalier dans la vidéo ci-dessus.

«J’ai parlé avec Shane au téléphone. On était dans la même situation, a dit Lecavalier. Lui, je dirais que ça fait trois ans qu’on parle de statut de numéro 1. C’était pour comprendre comment il a géré ça cette année. J’ai commencé la conversation en lui parlant de ma situation, comment je gérais la pression à Rimouski et de me faire dire : "tu vas être numéro 1".»

«Nous avons aussi parlé de son style de jeu. C’était une belle discussion. J’ai appris beaucoup sur lui et il s’agit d’une bonne personne. Il a de très hauts standards.»

D’ailleurs, le directeur général Kent Hughes a déclaré qu’il hésite toujours entre trois candidats.