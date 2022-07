Une rare opportunité à saisir pour le CF Montréal

Le CF Montréal n’a jamais remporté un seul match en quatre tentatives sur la pelouse du Galaxy de Los Angeles depuis son arrivée en Major League Soccer, mais il pourrait bien remédier à cette situation, lundi au Dignity Health Sports Park.

Le match est présenté à TVA Sports dès 21h30.

La formation californienne traverse une période plutôt creuse de sa saison, elle qui n’a gagné qu’un seul de ses six derniers duels dans le circuit Garber, baissant pavillon à trois reprises durant cette séquence. Pire encore, quelques jours après le retour de la pause internationale, le Galaxy a été éliminé de la Coupe des États-Unis de soccer par le Republic de Sacramento, une équipe du Championnat USL.

L’organisation de la Belle Province aura ainsi une belle occasion de revenir de la côte ouest américaine avec une impressionnante récolte de six points sur une possibilité de six, après leur gain face aux Sounders de Seattle. Une victoire leur permettrait aussi de préserver le premier rang de l’Association de l’Est.

«Les gars se sentent bien et on a remporté deux matchs consécutifs. Tout le monde est confiant, a indiqué Victor Wanyama, dont les propos ont été repris par le site de son équipe, dimanche. On doit être ensemble. On va faire face à un adversaire difficile encore une fois, mais ça serait bon de sortir avec un résultat positif de ce match.»

Les insuccès du Galaxy coïncident d’ailleurs avec le récent passage à vide de leur meilleur buteur depuis le début de la saison, Javier «Chicharito» Hernandez. Le Mexicain n’a pas secoué les cordages à ses trois derniers duels, toutes compétitions confondues. Malgré tout, le CF Montréal devra l’avoir à l’œil s’il ne souhaite pas se faire jouer de mauvais tour.

«Il y a une opposition qui va dicter un peu le jeu, mais notre état d’esprit reste le même, a ajouté Nancy. On sait que l’environnement n’est pas facile, mais on aime ça et on va tout faire pour prendre des points de ce match.»

Après ce court voyage de deux matchs, le Club de Foot aura l’occasion de retrouver son domicile le temps de deux matchs, dont un contre son rival de toujours, le Toronto FC.