Une lutte à finir pour les Jays

Les Blue Jays et les Rays de Tampa Bay disputeront le dernier match d’une série de cinq, cet après-midi, à Toronto.

La rencontre sera présentée à TVA Sports dès 13h30.

Il s’agira du match décisif de cette série, puisque les deux rivaux se sont séparé les honneurs des quatre premiers. À plus large échelle, les Jays auront à cœur de remporter ce match afin de protéger un peu plus leur deuxième place dans la section Est de l’Américaine, où ils sont talonnés par les Red Sox de Boston... et les Rays.

Hier, les Jays ont vu leur plan de match dérailler à la suite d’une blessure au lanceur Kevin Gausman. Les Rays l’ont finalement emporté 6-2.

Cet après-midi, le droitier Ross Stripling (4-2) amorcera la rencontre sur la butte pour les Jays. Il sera opposé à Shane Baz (0-1), un autre droitier.