Un entraîneur des Blue Jays en deuil

L’entraîneur au premier coussin des Blue Jays de Toronto, Mark Budzinski, est en deuil de sa fille aînée, Julia.

Dans une scène qui a soulevé plusieurs questions, lors du deuxième match d’un programme double entre les Jays et les Rays de Tampa Bay, samedi au Rogers Centre, Budzinski a été enlacé par plusieurs membres du personnel de l’organisation torontoise, dont le gérant Charlie Montoyo, avec qui il a quitté le banc des siens pour retourner au vestiaire.

«Les Budzinski font partie de la famille des Blue Jays depuis les quatre dernières saisons. Cette perte dévastatrice est ressentie par toute l’organisation et nous pleurons [la perte de Julia] aux côtés de Bud et sa famille, a exprimé le directeur général des Blue Jays Ross Atkins, par voie de communiqué, dimanche. Je connais Bud depuis plus de 25 ans et j’ai toujours admiré son engagement en tant que père et en tant que mari. Il est grandement aimé et respecté dans notre vestiaire et il occupe une place spéciale dans nos cœurs.»

Sans surprise, Budzinski ne sera pas à son poste pour les prochains duels de la formation torontoise, lui qui sera avec sa famille pour vivre cette difficile épreuve.