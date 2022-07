Le CF Montréal conserve provisoirement son premier rang

Le New York City FC a encaissé un but à la 86e minute et a dû se contenter d’un point face à l’Atlanta United, dimanche au Yankee Stadium, permettant au CF Montréal de rester au sommet de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS).

But à la 86e minute -

En vertu de ce match nul de 2 à 2, l’équipe de la Grosse Pomme compte 29 points, tout comme le onze montréalais, les Red Bulls de New York et l’Union de Philadelphie. Le Club de Foot détient toutefois le premier rang puisqu’il compte plus de victoires (9) que ses rivaux.

Les Red Bulls et l'Union doivent toutefois croiser le fer respectivement avec le Sporting de Kansas City et le Crew de Columbus, dimanche en soirée.

Dans le duel du jour, l’attaquant Dom Dwyer a créé l’égalité dans les derniers instants du match, quelques minutes après avoir été envoyé dans la mêlée. Il a complété un jeu orchestré par Ronaldo Cisneros pour réduire le domicile new-yorkais au silence. Josef Martinez a complété la marque pour le club d’Atlanta.

Valentin Castellanos a réussi un doublé pour les favoris de la foule, atteignant du même coup le plateau des 50 buts dans la MLS.