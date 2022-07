Une avalanche de carrousels dans le baseball majeur

Pour la première fois de l’histoire des ligues majeures de baseball, cinq carrousels ont été frappés en une saison avant le 4 juillet. Nolan Arenado, des Cardinals de St. Louis, a été l’auteur du plus récent, vendredi soir.

Christian Yelich, Eduardo Escobar, Jared Walsh, Austin Hays et Arenado ont tous réussi l’exploit en 52 jours. Il faut remonter à 1890 pour voir ce fait d’armes être réalisé autant de fois en si peu de temps, alors que cinq frappeurs l’avaient fait en 26 jours.

Dans une défaite de 5 à 3 contre les Phillies de Philadelphie, Arenado a enregistré le premier carrousel des Cardinals depuis celui de Mark Grudzielanek, en 2005. C’est le second de la carrière du joueur de troisième but, mais certainement le plus bizarre.

For the second time in his career, Nolan Arenado has hit for the cycle! pic.twitter.com/hPedQh87Wc — St. Louis Cardinals (@Cardinals) July 2, 2022

L’athlète de 31 ans s’est rapidement débarrassé du triple en première manche, quand la balle qu’il a frappée lourdement s’est écrasée sur le mur du Citizens Bank Park avant de terminer sa course sur la pelouse. Il a ensuite ajouté un circuit en troisième puis un double en sixième.

Au huitième tour au bâton, la balle frappée vers le troisième coussin par Arenado a ricoché et Matt Vierling a lancé bien au-dessus de Rhys Hoskins au premier but. Le joueur des Cardinals a pu se rendre tranquillement au deuxième, et a été crédité d’un simple en raison de l’erreur des Phillies, ce qui a complété son carrousel.

Dans l’histoire du baseball majeur, le record pour le plus de carrousels en une saison est de huit et a été atteint en 1933 et en 2009.