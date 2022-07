Les Blue Jays dominés à la maison

Une blessure à Kevin Gausman a fait dérailler le plan de match des Blue Jays de Toronto dans le premier duel d’un programme double contre les Rays de Tampa Bay, samedi, au Rogers Centre. Portés par les performances de leur lanceur Shane McClanahan, les visiteurs l’ont emporté 6 à 2.

Gausman n’avait pas accordé de point en deux manches quand une balle frappée par Wander Franco l’a atteint à la cheville droite. L’artilleur de 31 ans s’est d’abord écroulé en tentant d’aller chercher l’objet blanc, mais il a pu se relever par ses propres moyens.

Le gérant Charlie Montoyo a préféré retirer son lanceur de la rencontre par précaution. La radiographie à laquelle Gausman s’est prêtée n’a pas montré de signe de fracture, ont révélé les Blue Jays.

Ce fut néanmoins un moment décisif dans cette rencontre. Le releveur Casey Lawrence (0-1) a dû passer cinq manches et deux tiers sur la butte et a accordé six points aux Rays, dont deux sur des circuits en solo d’Isaac Paredes et Franco.

Pendant ce temps, McClanahan (9-3) a livré une solide performance au monticule. Il a limité les Jays à un seul point, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises en sept manches.

Un moment pour les Guerrero

Pour bien amorcer cette journée bien remplie en baseball, les Blue Jays ont invité Vladimir Guerrero père à effectuer le lancer protocolaire. Vêtu de son chandail des Expos de Montréal, l’ancien frappeur de puissance a projeté la balle à son célèbre fils, qui s’est improvisé receveur pour l’occasion.

Guerrero fils a d’ailleurs bien amorcé le premier match en inscrivant les Jays au pointage dès le premier assaut, sur un simple qui a permis à Bo Bichette de croiser le marbre.

Pendant le duel, Toronto a annoncé avoir fait l’acquisition du lanceur gaucher Anthony Banda, des Pirates de Pittsburgh, en retour d’un montant d’argent non dévoilé.