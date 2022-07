Kevin Durant dans la mire des Raptors?

Le joueur étoile Kevin Durant a semé l’émoi dans la NBA, jeudi, lorsqu’il a demandé aux Nets de Brooklyn de l’échanger. Les Raptors de Toronto pourraient-ils procéder à la plus grosse transaction de leur histoire pour mettre la main sur «KD» ?

L’expert du réseau ESPN Adrian Wojnarowski a suggéré un tel scénario, vendredi. Selon lui, la seule équipe canadienne du circuit Silver a tous les ingrédients en place pour faire l’acquisition de l’ailier de 33 ans. Les «Raps» détiennent tous leurs futurs choix de repêchage, à l’exception d’une sélection de deuxième ronde en 2024.

La formation de la Ville Reine pourrait se servir de ses vétérans Pascal Siakam, Gary Trent fils ou encore OG Anunoby comme appâts. Le directeur général Bobby Webster aurait toutefois besoin de réussir un tour de force pour acquérir Durant sans se départir de l’étincelant Scottie Barnes, lui qui a été nommé recrue par excellence de la dernière saison.

Toujours selon Wojnarowski, les Suns de Phoenix et le Heat de Miami sont les deux organisations au sommet de la liste de «KD», mais les Nets n’entendent pas nécessairement respecter ses désirs et vont accepter la transaction qui leur est la plus avantageuse.

Natif de Washington, Durant a déjà révélé en entrevue à l’émission «The Dan Patrick Show» qu’il avait grandi en tant que partisan des Raptors.