Novak Djokovic égale Rod Laver avec une 24e victoire de suite sur gazon

Novak Djokovic s’est assuré d’une place pour les huitièmes de finale, vendredi, en défaisant son compatriote Miomir Kecmanovic en trois manches de 6-0, 6-3 et 6-4.

Du même coup, avec sa 24e victoire de suite sur gazon, il a égalé Rod Laver au troisième rang de l’histoire. Djokovic n’a pas perdu un match sur herbe depuis son revers contre le Croate Marin Cilic en finale du tournoi de Queen’s en 2018.

À la lumière de ses performances depuis le début du tournoi, il faut se demander si quelqu’un pourra l’arrêter dans sa quête d’un 21e titre du Grand Chelem en carrière.

Le rêve se poursuit

Le prochain adversaire du favori de la compétition sera le Neerlandais Tim van Rijthoven. Ce dernier a facilement battu le Géorgien Nikoloz Basilashvili en trois manches de 6-4, 6-3 et 6-4.

«Avant que le tournoi commence, c’était mon rêve de l’affronter [Djokovic], a souligné van Rijthoven. D’avoir la chance de l’affronter sur le central, ce sera magique.

«À chaque match, je me présente avec l’intention de l’emporter. Ce sera la même chose pour cet affrontement contre Djokovic.»

Van Rijthoven, 104e raquette mondiale, est l’une des belles histoires dans le tennis masculin depuis quelques semaines. Il a fait un coup d’éclat en remportant le tournoi de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, il y a deux semaines. Il a réussi son exploit en battant notamment Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime durant son parcours.

Pendant ce temps, chez les femmes, la cinquième favorite à Wimbledon, la Grecque Maria Sakkari, a été surprise par l’Allemande Tatjana Maria (6-3 et 7-5).

Un crachat coûteux

Dans un autre ordre d’idées, Nick Kyrgios a été mis à l’amende pour ses actions pendant et après son match contre le Britannique Paul Jubb. Il avait signé une victoire en cinq sets.

L’Australien devra payer 8211 livres sterling (12 850 $ canadiens) pour ses gestes. Il avait craché sur un partisan qui l’avait invectivé durant toute la rencontre. Il s’en était aussi pris verbalement à l’arbitre et à un juge de lignes.

Il sait aussi jouer au tennis. Kyrgios a livré une performance sans bavure lors de son match de deuxième tour. Il a liquidé le Serbe Filip Krajinovic en trois manches.

Il se frottera maintenant au Grec Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série samedi. Un duel très attendu par les observateurs. On pourrait avoir un bon spectacle.

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos sont passées au troisième tour en double féminin. Les troisièmes favorites sont venues à bout de l’Ukrainienne Marta Kostyuk et de la Tchèque Tereza Martincova, 7-5, 3-6 et 6-3.