Lance Stroll dans le top 10 aux essais libres

Le Québécois Lance Stroll a couronné une journée en deux temps au Grand Prix de Grande-Bretagne en remettant le 10e meilleur chrono de la seconde séance d’essais libres, vendredi, au circuit de Silverstone.

Comme il y a deux semaines à Montréal, la pluie a joué un rôle dans ce début de week-end de la Formule 1. Seuls 10 des 20 pilotes, dont Stroll, ont complété un tour rapide au premier entraînement. Le tracé complètement détrempé en a convaincu plus d’un de ne pas tenter leur chance.

Le représentant d’Aston Martin y est allé une dernière sortie en fin de séance, mais il a perdu le contrôle de sa monoplace, qui est allée s’immobiliser dans le bac à gravier. Cet incident a provoqué un drapeau rouge et les organisateurs de la course ont préféré mettre un terme aux essais libres avec quelques minutes d’avance. Stroll, lui, a enregistré le huitième meilleur temps (1 min 51,243 s), ayant pu compléter cinq tours.

Avec une piste qui s’était asséchée, les voitures ont pu rouler plus librement au deuxième entraînement de la journée. Stroll, auteur du 10e meilleur temps, a roulé en 1:29,242, soit exactement une seconde plus lentement que Carlos Sainz (Ferrari), qui s’est installé au premier rang vendredi.

Les favoris locaux Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) ont respectivement établi les deuxième et troisième chronos les plus rapides.

L’action à Silverstone se poursuivra plus tard samedi avec la présentation des qualifications, qui précéderont le Grand Prix de dimanche.