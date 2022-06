Un autre domino sur le point de tomber?

À quelques jours du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH), on doit s’attendre à voir les directeurs généraux s’activer et bouger leurs pions.

L’équipe du TVASports.ca cherchait à savoir combien de temps ces derniers laissaient-ils à la poussière de retomber suite à la conquête de la coupe Stanley avant de procéder à la première transaction majeure. Cette année, ce sont les Kings qui ont débuté le bal en mettant la main sur Kevin Fiala, mercredi.

Pour les besoins de l’exercice, il suffisait de retrouver à quelle date se gagne la coupe, puis d’évaluer quelle était le première transaction majeure cette année-là.

Un facteur important à considérer toutefois était la date à laquelle se déroule le repêchage, comme plusieurs équipes préfèrent transiger à même le parquet de l’encan amateur.

Cette année, l’Avalanche a remporté les grands honneurs le 26 juin, et comme le repêchage amateur prendra part le 7 juillet, cela laisse un vide de 12 journées à remplir d’embauches d’entraineurs, de prolongations de contrat mais surtout de transactions importantes.

En moyenne dans les cinq dernières années, le repêchage a lieu 12 jours après la conquête de la coupe Stanley. Puis, selon les intervalles qui seront évoqués plus bas, un échange d’envergure survient 6 jours après la consécration. Alors, restez à l’affut ce samedi 2 juillet, car si la tendance se maintient, certains dominos devraient tomber à ce moment.

Ce qui a retenu l'attention dans les dernières années

L’an dernier, le Lightning l’emportait en cinq rencontres contre les Canadiens le 7 juillet 2021. Ensuite, Ken Holland des Oilers ne perd pas de temps et tente de régler les lacunes en défensive de son club qui s’était fait balayer en première ronde en acquérant Duncan Keith. Ça se passait le 12 juillet, cinq jours après la conquête.

Il faut toutefois mettre un astérisque sur l’an dernier, car le 21 juillet allait avoir lieu le repêchage d’expansion du Kraken Seattle. Par le fait même, les équipes devaient fournir leur liste de protection avant le 17 juillet. Ainsi, par soucis de se conformer à cette dite liste, la période du 12 au 17 juillet foisonne de transactions, notamment celles de Ryan Graves de l’Avalanche vers les Devils du New Jersey, ou encore Ryan Ellis qui passe des Predators aux Flyers. Le repêchage amateur avait quant à lui lieu le 23 juillet 2021.

En 2020, le Lightning s’impose dans la bulle d’Edmonton en six matchs contre les Stars en date du 28 septembre. Dans l’espoir de rattraper le temps perdu, la LNH organise virtuellement le repêchage pas plus de 8 jours plus tard, soit le 6 octobre. Cette fois, aucune transaction notable survient entre les deux dates. En fait, c’est Marc Bergevin qui fait tomber le premier domino le jour de l’encan en allant chercher Josh Anderson des Blue Jackets en retour des services de Max Domi et d’un choix de troisième ronde.

C’est le 12 juin 2019 que les Blues battent les Bruins chez eux au TD Garden. Il ne faudra patienter que deux jours avant que Matt Niskanen prenne le chemin de Philadelphie, alors que Radko Gudas fait le chemin inverse vers Washington. Toutefois, c’est vraiment le 17 juin qu’un gros coup d’éclat survient. Jeff Gorton met la main sur le convoité défenseur droitier Jacob Trouba, pour lequel il laisse partir Neal Pionk et son choix de première ronde. Ainsi, le 21 juin, les Jets jettent leur dévolu sur Ville Heinola au 20e échelon.

L’année 2018 sera celle où Alex Ovechkin, le 7 juin, a enfin remporté sa première (et seule à ce jour) coupe Stanley. À Montréal toutefois, c’est l’échange de l’ancien troisième choix au total Alex Galchenyuk aux Coyotes de l’Arizona pour le fougueux Max Domi dont les partisans se souviennent. Certains se rappelleront que le tout s’était concrétisé un vendredi soir, soit le 15 juin, une semaine précisément avant l’encan amateur de cette année-là.

Le 11 juin 2017, les Penguins de Pittsburgh défendaient leur titre de champions en défaisant les Predators de Nashville en six. Leur défilé aura lieu le 14, et alors que tous se préparent au repêchage d’expansion des Golden Knights, Marc Bergevin (encore lui) réserve une petite surprise à la planète hockey. En effet, c’est le 15 juin 2017 que le Tricolore fait l’acquisition de Jonathan Drouin en retour de Mikhail Sergachev, une transaction qui marque encore l’esprit des partisans montréalais cinq années plus tard. La date limite pour soumettre sa liste de protection était le 17 en vue du repêchage d’expansion du 21 juin, où tous les échanges concluent avec Vegas seront annoncés. Le repêchage amateur sera deux jours plus tard.

Le seul bémol avec cette analyse, c’est que Marc Bergevin a pris part à 60% de ces transactions. Et ce dernier étant rendu à Los Angeles, ce sont évidemment les Kings qui ont réalisé le premier gros coup cette année...

Tableau récapitulatif

2021 : Coupe : 7 juillet, Transaction : 12 juillet, Repêchage : 23 juillet*

2020 : Coupe : 28 septembre, Transaction : 6 octobre, Repêchage : 6 octobre

2019 : Coupe : 12 juin, Transaction : 17 juin, Repêchage : 21 juin

2018 : Coupe : 7 juin, Transaction : 15 juin, Repêchage : 22 juin