Scott Wedgewood a convaincu les Stars

Le gardien ontarien Scott Wedgewood a suffisamment convaincu les Stars de Dallas en fin de saison pour que ceux-ci lui accordent une prolongation de contrat de deux ans et 2 millions $, jeudi.

L’athlète de 29 ans a beaucoup voyagé en 2021-2022, ayant porté l’uniforme des Devils du New Jersey, des Coyotes de l’Arizona et des Stars. Il a conservé un dossier de 13-15-6 en 37 apparitions, une moyenne de buts alloués de 3,14 et un taux d’efficacité de ,910.

L’équipe texane a fait son acquisition le 20 mars dernier en retour d’un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage de 2023. Alors que les portiers de l’équipe devaient composer avec des blessures, Wedgewood a tenu le fort efficacement avec une fiche de 3-1-3, une moyenne de 3,05 et un taux d’efficacité de ,913.

Le natif de Brampton a été sélectionné au 84e rang total de l’encan amateur de 2010 par les Devils.

Les Stars se sont aussi entendus avec l’attaquant Riley Tufte sur les termes d’un pacte d’une campagne à deux volets. L’ailier gauche de 6 pi 6 po a effectué ses débuts dans la Ligue nationale de hockey cette saison, amassant une mention d’aide en 10 rencontres. Il a été choisi en première ronde, 25e au total, de l'encan de 2016 par les Stars.