Que l’avenir réserve-t-il à James Harden?

Le joueur-vedette des 76ers de Philadelphie James Harden a choisi de ne pas se prévaloir de l’option prévue à son contrat en prévision de la prochaine saison, ce qui lui permettra en principe de tester le marché de l’autonomie de la NBA.

Selon ce qu’ont indiqué quelques sources, dont le réseau local de NBC Sports, mercredi, le vétéran a renoncé à une somme de 47,4 millions $ pour la campagne à venir. Cependant, rien ne l’empêche de signer avec les Sixers un pacte correspondant davantage à ses objectifs et à ceux de l’organisation. L’athlète de 32 ans avait d’ailleurs laissé planer la possibilité de revenir en Pennsylvanie au terme de l’élimination au club en demi-finale de l’Association de l’Est.

Harden a été acquis des Nets de Brooklyn à la date limite des échanges en février par le biais d’un troc impliquant cinq joueurs au total. En 2021-2022, il a totalisé en moyenne par rencontre 22 points, 10,3 mentions d’assistance et 7,7 rebonds. Ses statistiques ont été en baisse durant les séries, car il a récolté 18,6 points, 8,6 assistances et 5,7 rebonds en moyenne. En dépit de sa présence et de celle de Joel Embiid, les Sixers se sont inclinés devant le Heat de Miami.

La fenêtre de négociation entre les équipes et les joueurs admissibles au marché devait s'ouvrir jeudi.