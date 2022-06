Mark Appel a retenu ses larmes

Après avoir pensé ne plus jamais jouer au baseball, Mark Appel a finalement fait ses débuts dans les ligues majeures mercredi soir, avec les Phillies de Philadelphie.

Neuf ans plus tôt, le lanceur de 30 ans était sélectionné au tout premier rang du repêchage de 2013, par les Astros de Houston. En 2018, il s’était retiré sans avoir pris part à un seul duel du baseball majeur en raison des blessures qui s’étaient accumulées.

Trois ans plus tard, Appel est revenu au jeu dans les ligues mineures et s’est réinventé. En 2022, il est tellement dominant avec le club-école de Lehigh Valley que les Phillies ont décidé de le rappeler. Mercredi, il a disputé une première manche dans une cause perdante de 4 à 1 contre les Braves d’Atlanta.

Il était sur la butte pour le huitième et dernier tour au bâton des champions en titre de la Série mondiale. Il n’a permis qu’un coup sûr et effectué un retrait sur des prises.

«La musique est plus forte, les lumières brillent davantage, les amateurs de Philadelphie sont incroyables. J’ai entendu les gens m’applaudir et m’encourager, ils connaissent un peu mon histoire et d’où je viens. C’était un moment très spécial», a expliqué Appel au MLB.com après la rencontre.

Un retour difficile

Ce fut un réel parcours du combattant pour l’Américain, qualifié longtemps de fiasco par les observateurs du baseball majeur. Il avait fait la paix avec cette situation, mais la flamme ne s’était pas tout à fait éteinte.

«Même quand j’essayais de revenir, ça n’a jamais été une ligne droite pour moi. Dans tout ce processus, j’étais perdu. À certains moments, je me sentais sans espoir, que ce rêve pourrait ne jamais se produire. Ouais, je retenais mes larmes», a raconté Appel.

En 2021, les clubs affiliés aux Phillies lui ont ouvert les bras après plusieurs années d’absence. Sa première saison n’a pas été couronnée de succès, mais en 2022, il a trouvé une formule gagnante, lui qui a remporté ses cinq décisions à Lehigh Valley.

«Toute l’année a été spéciale pour moi. Je suis arrivé en me demandant quel serait mon rôle. J’ai pu aller à Lehigh et apprendre à être un releveur et connaître du succès. Je n’aurais pas eu besoin de ce rappel pour dire que c’était une année réussie. C’est seulement un extra et j’en suis très reconnaissant», s’est réjoui Appel.