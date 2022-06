Les golfeurs du circuit LIV pourront-ils jouer à la Coupe Ryder?

Le capitaine de l’équipe américaine de golf de la Coupe Ryder, Zach Johnson, a averti ses compatriotes ayant tenté leur chance au sein du circuit LIV qu’ils risquent de ne pas être sélectionnés en prévision de l’événement de 2023 en Italie.

La PGA a suspendu 17 joueurs avant la présentation du tournoi inaugural de la nouvelle organisation en juin et certains ont décidé de renoncer à leur statut de membre de la PGA, de sorte qu’ils ne sont plus admissibles à prendre part aux compétitions de celle-ci et à la Coupe des Présidents.

Et pour ce qui est de la Coupe Ryder, à l’horaire du 29 septembre au 1er octobre de l’année prochaine, les hommes ayant fait défection risquent de demeurer en retrait.

«Ce que je sais, c’est qu’il vous faut amasser des points pour la Coupe Ryder par le biais de la PGA et en être membre, peu importe si vous êtes l’un des gars du top 6 de la formation ou un choix discrétionnaire du capitaine, a déclaré Johnson en conférence de presse. Je vous laisserai tirer vos conclusions à partir de là.»

Par ailleurs, le vétéran dit respecter le choix de ses semblables qui ont voulu vivre une nouvelle aventure avec le circuit LIV.

«J’ai quelques amis ayant choisi d’emprunter cette route, a-t-il dit. Il y a beaucoup de personnes que j’apprécie; ce sont mes amis. Je suis avec eux. Je souhaite qu’ils performent bien. Je veux qu’ils trouvent le bonheur dans tout ce qu’ils entreprendront. Ce n’est pas à moi de leur dire comment y arriver. Je dirai que j’ai le plus grand respect pour eux, individuellement.»

Décision familiale

Au nombre des golfeurs évoluant maintenant sous la bannière LIV, dont les tournois sont diffusés par la chaîne TVA Sports 2, Patrick Reed dit être conscient de la possibilité de manquer des rendez-vous prestigieux. Toutefois, il ne regrette rien.

«Quand on s’est assis, ma famille et moi, on a évalué toutes les options. Se joindre à LIV représentait réellement le meilleur choix, surtout en discutant avec des gars qui ont joué le premier tournoi à Londres, a-t-il expliqué. C’était le choix approprié pour nous, mentalement et physiquement. Il y avait surtout la qualité de vie : pouvoir passer davantage de temps avec les enfants était la chose la plus compliquée avant.»