Les Capitales évitent le balayage

Les Capitales de Québec ne se sont jamais fait balayer cette saison et ils entendaient bien poursuivre cette séquence. Ils ont aisément eu raison des Miners de Sussex County 6 à 1, jeudi au Skylands Stadium.

Après s’être inclinés lors de deux duels chaudement disputés, mardi et mercredi, les hommes de Patrick Scalabrini se sont assuré de se bâtir un coussin suffisant lors du troisième match de cette série.

Les «Caps» ont ouvert la marque en cinquième manche grâce à une erreur défensive des Miners. T.J. White a ensuite permis à Marc-Antoine Lebreux de marquer en réussissant un coup sûr aux dépens de Vin Mazzaro (3-3), avant que Kyle Crawl l’imite avec un simple productif.

Mazzaro, ancien des Ligues majeures, a encaissé la défaite après avoir alloué sept coups sûrs et trois points - dont un mérité - en cinq manches de travail.

C’est toutefois son collègue Ronnie Voacolo qui a accordé les trois autres points des visiteurs. Jefrrey Parra a d’abord envoyé son offrande dans les gradins en septième. Une manche plus tard, Garrett Takamatsu a cogné un simple qui a permis à David Glaude et Lebreux de croiser le marbre.

Jawuan Harris a été l'instigateur de l’unique moment de réjouissance des Miners, en sixième manche. Son circuit en solo a été la seule tache au dossier de Miguel Cienfuegos (5-1) au cours de la rencontre.

L’as des Capitales n’a accordé que cinq coups sûrs et un point mérité en six manches et a passé sept frappeurs dans la mitaine.

L'équipe de la Vieille Capitale entamera la bataille de la Belle Province contre les Aigles de Trois-Rivières dès vendredi, au Stade Canac.