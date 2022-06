Le CH et les Sénateurs apprendront à se connaître

Les Sénateurs d’Ottawa ont dévoilé jeudi leur calendrier de huit matchs préparatoires en prévision de la prochaine saison régulière et la moitié d’entre eux auront lieu contre le Canadien de Montréal.

Déjà, la Ligue nationale de hockey avait confirmé la tenue de deux duels entre ces formations dans l’est du pays, les 6 et 8 octobre, afin de respecter les engagements à l’égard des communautés gagnantes du concours Kraft Hockeyville en 2020 et 2021. Or, avant de conclure la phase hors-concours en visitant Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, et Moncton, le Tricolore et les «Sens» en découdront le 1er octobre dans la capitale fédérale et trois jours plus tard au Centre Bell.

La formation ottavienne disputera la première moitié de ses parties présaisons majoritairement contre les Maple Leafs de Toronto (programme double le 24 septembre et une joute le 30 septembre), en plus d’un rendez-vous chez les Jets de Winnipeg le 27 septembre.