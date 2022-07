Circuit LIV : Carlos Ortiz au sommet à Portland

Carlos Ortiz a pris le premier rang du deuxième tournoi du circuit LIV, jeudi à Portland, en Oregon, grâce à un pointage de 67 (-5) en première ronde.

La très bonne fin de parcours du représentant de l’équipe des Fireballs GC lui a permis de se hisser en tête. Sur le neuf de retour, le Mexicain a réussi quatre oiselets, dont trois à ses quatre derniers trous.

La deuxième ronde débutera dès 16h vendredi, à TVA Sports 2.

Dustin Johnson et Pat Perez, tous deux de 4 Aces GC, suivent avec des cumulatifs respectifs de 68 (-4) et 69 (-3). Le second est l’une des nouvelles têtes d’affiche du circuit LIV, lui qui n’avait pas pris part à l’événement de Londres au début du mois de juin. Perez a eu un parcours montagnes russes avec huit oiselets, trois bogueys et un double boguey.

Johnson a connu une journée plus calme et il a réussi l’un des plus beaux coups du jour sur son dernier trou. Au 17e, sa balle a trop dévié au départ et l’Américain a été contraint de frapper son deuxième coup entre deux arbres et au-dessus d’un bâtiment. L’objet blanc a retrouvé l’allée et l’Américain a pu sauver la normale 5.

Brooks Koepka (Smash GC) est l’autre nouveau venu digne de mention à Portland, lui qui a franchi le parcours du Pumpkin Ridge Golf Club en 70 coups (-2).

Tous les tournois du circuit LIV sont diffusés sur les ondes de TVA Sports 2.