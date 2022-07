Championnat féminin PGA Canada: de la compagnie au sommet pour Rhéaume

Sarah-Eve Rhéaume a conservé la tête du classement au Championnat féminin de la PGA du Canada après deux jours, à Bromont, mais elle partage désormais sa position avec la Sud-Coréenne Min-G Kim.

La golfeuse amatrice de Québec a remis une carte de 72 coups (-1) jeudi, ce qui porte son total à 141 (-5).

Si Rhéaume a poursuivi ses succès de la veille en réussissant à nouveau des oiselets aux 5e, 13e et 18e fanions du parcours du Golf Château-Bromont, elle a toutefois été victime de bogueys à des endroits qu’elle semblait maîtriser, comme les trous numéro 9 et 10.

«Demain [vendredi] devrait bien aller, j'ai hâte. Je vais garder les yeux sur ma balle et essayer d’ajouter une autre bonne ronde au tableau», a expliqué Rhéaume dans un communiqué de Golf Québec après sa deuxième bonne journée.

Deux Canadiennes se détachent du groupe

Après 18 trous, Kim n’était qu’à une frappe de sa rivale et cette mince avance a fondu grâce à sa ronde de 71 (-2). Celle qui s’entraîne en Arizona a commis un double boguey au neuvième, mais elle a répondu de belle façon avec un aigle au 17e fanion.

«Mon jeu était assez solide dans l'ensemble, quelques erreurs en cours de route, mais j'ai bien réussi à me relever. [Rhéaume] est une excellente joueuse, et honnêtement, je ne savais pas à quel point la compétition était serrée parce que je me concentrais sur ma balle. J'ai connu un départ difficile, donc je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment autour de moi», a mentionné Kim.

En plus de Rhéaume et Kim, la Brossardoise Caroline Ciot et l’Ontarienne Rebecca-Lee Bentham se sont aussi détachées du peloton. Les deux golfeuses sont à égalité au troisième rang avec un cumulatif de 143 (-3). Bentham a été la seule en mesure de passer sous la barre des 70 coups jeudi, avec un pointage de 69 (-4).