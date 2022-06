Un nouveau rôle qui plaît à Bruce Arians

Trois mois après avoir délaissé son poste d’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians apprécie son nouveau rôle de conseiller au sein de l’organisation floridienne.

Il a d’ailleurs donné des détails sur ses nouvelles fonctions lors de son passage à la baladodiffusion «Eye Test For Two».

«C’est un travail où on me demande ce que je pense, a déclaré l’homme de 69 ans. Tout le monde me demande mon opinion et sait que je vais répondre avec une réponse brutalement honnête.»

«C’est vraiment plaisant d’aller aux entraînements, de regarder et d’apprendre des choses. Je nous regarde changer et je porte mon attention sur nos nouveaux joueurs. Nous avons réussi un excellent repêchage. J’ai déjà hâte au camp d’entraînement.»

Pendant la conférence de presse confirmant qu’il renonçait à son poste de pilote pour laisser la place au coordonnateur défensif Todd Bowles, Arians avait plaisanté en affirmant ne pas savoir si ses nouvelles tâches lui permettraient d’insulter autant les arbitres.

«C'est la beauté de mon travail. Je peux être dans le vestiaire, côtoyer les entraîneurs tous les jours et avoir un rôle important dans le repêchage. Les relations ont toujours été la chose la plus importante pour moi. Construire une nouvelle équipe, regarder les nouveaux gars arriver. Maintenant, mes dimanches pourraient être différents, puisque je serai assis à l'étage. Je pourrais peut-être encore crier assez fort pour injurier les arbitres de là-haut.»

Arians a dirigé les «Bucs» pendant trois saisons, maintenant un dossier de 31-18 et remportant le Super Bowl en 2020.

Avant de se joindre à l’équipe de la Floride, il a dirigé pendant cinq saisons les Cardinals de l’Arizona. Auparavant, Arians a travaillé au sein de l’organisation des Colts d’Indianapolis, des Steelers de Pittsburgh, des Browns de Cleveland, des Saints de La Nouvelle-Orléans et des Chiefs de Kansas City.