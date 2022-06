MLS : Un match complètement fou à Cincinnati

Un tour du chapeau, un tir de pénalité arrêté, une remontée spectaculaire et pas moins de huit buts : le match de mercredi soir entre le FC Cincinnati et le New York City FC a eu de tout. Les deux clubs se sont livré un bras de fer qui s’est conclu par la marque de 4 à 4, au TQL Stadium.

Après 30 minutes, l’équipe locale avait pris les devants 3 à 0. Luciano Acosta et Brenner (deux fois) avaient donné une confortable avance à la formation de l’Ohio et tout semblait aller pour le mieux. À la 34e, le gardien Roman Celentaro a même bloqué un pénalty en étirant les jambes sur un plongeon.

La rencontre a toutefois pris un tournant imprévu avant la fin de la première mi-temps. Talles Magno, à la 45e minute, et Heber, deux fois dans les arrêts de jeu, ont créé l’égalité avant l’entrée aux vestiaires, à la confusion générale.

De retour sur la pelouse, Gabriel Pereira a canonné un ballon dans le coin supérieur droit du filet de Celentaro pour placer le NYCFC dans le siège du conducteur. Tous les buts de l’équipe ont d’ailleurs été inscrits par des Brésiliens.

C’était sans compter sur l’obstination du FC Cincinnati. Brenner a complété le premier tour du chapeau de l’histoire du club en marquant sur un coup de pied retourné à la 70e minute.

Une autre déception torontoise

Au BMO Field, le Toronto FC avait une autre occasion de coller deux victoires pour la première fois en Major League Soccer (MLS) cette saison, mais le Crew de Columbus avait d’autres plans et l’a emporté 2 à 1.

Les hommes de Bob Bradley avaient vaincu l’Atlanta United FC samedi et cherchait à poursuivre sa série de succès, eux qui avaient aussi battus le CF Montréal en Championnat canadien il y a une semaine.

Jesus Jimenez a été l’unique buteur de Toronto avec sa huitième réussite de la saison, sa première en deux mois en MLS, à la 54e minute. Pour le Crew, Sean Zawadzki a ouvert son compteur dans le circuit Garber en battant Alex Bono d’une superbe frappe dans la lucarne. Darlington Nagbe avait doublé l’avance des siens à la 30e.

Une autre tuile s’est abattue sur la tête du Toronto FC, alors que Jacen Russell-Rowe a obtenu deux passes décisives pour le Crew. Il est à savoir que les droits prioritaires sur l’attaquant de 19 ans ont été acquis des «Reds» par l’équipe de l’Ohio dans la journée en retour d’un montant d’allocation général de 50 000 $.

Russell-Rowe, un international canadien junior, a ensuite signé une entente de plusieurs saisons avec Columbus. Cette année, celui qui évolue avec le Crew 2 mène la MLS NEXT Pro avec 11 buts en autant de rencontres.