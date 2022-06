Le circuit de golf LIV diffusé à TVA Sports!

C’est avec davantage de golfeurs de renom que le nouveau circuit LIV tiendra le deuxième tournoi de son existence dès jeudi à Portland, en Oregon.

L’organisation menée par le commissaire Greg Norman offrira pour l’occasion des bourses totalisant 25 millions $, incluant 20 % consacrées au format par équipe de l’événement. D’ailleurs, le tirage visant la mise en place des 12 formations aura lieu mardi, mais il est déjà acquis que des joueurs connus seront présents dans l’Ouest américain.

Les Phil Mickelson, Dustin Johnson, Sergio Garcia et Louis Oosthuizen, entre autres, feront partie des 48 compétiteurs qui défieront les verts sur les ondes de la chaîne TVA Sports 2 à compter de 17h.

La chaîne TVA Sports sera le diffuseur francophone des tournois du circuit LIV au Québec. L’animation sera assurée par Max Lalonde, tandis que Steve Foisy, professionnel au club de Rosemère, agira comme analyste.

DeChambeau et Keopka arrivent

Des concurrents ayant manqué le rendez-vous initial à Londres plus tôt en juin - remporté par Charl Schwartzel - et s’étant joint au circuit depuis ce temps seront également en action sur le parcours du club Pumpkin Ridge, notamment Bryson DeChambeau, Brooks Koepka et Patrick Reed.

Le tournoi de 54 trous se terminera samedi. Schwartzel avait empoché la somme de 4,75 millions $ pour son triomphe du 11 juin, lui qui avait conclu avec une priorité d’un coup grâce à un pointage de -7.

Son équipe, le Stinger GC, avait aussi obtenu la victoire dans le volet par équipe. Johnson et Mickelson avaient respectivement fini huitième et 34e parmi les 48 joueurs en lice.