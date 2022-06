Le CF Montréal visite les Sounders à Seattle sur nos ondes

Le CF Montréal amorce une séquence de deux matchs dans l'Ouest américain ce soir, alors qu'ils rendent visite aux Sounders, à Seattle. Actuellement troisième dans l'Est, les hommes de Wilfried Nancy tenteront de signer un deuxième gain d'affilée, après celui face à Charlotte, samedi dernier.

Le match sera diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct dès 22h.

Avant de se mesurer au LA Galaxy, lundi, l’Impact aura une lourde commande contre les Sounders. Les champions en titre de la Ligue des champions de la CONCACAF n’ont pas subi la défaite à leurs quatre dernières sorties.

«On sait qu’ils ont une bonne équipe, mais nous sommes aussi une bonne équipe», a indiqué Victor Wanyama, à propos des Sounders.

«Nous respectons leur style et nous savons qu’ils respectent le nôtre aussi. Nous sommes conscients qu’il s’agira d’un match difficile pour les deux équipes. Il s’agira de savoir qui le désirera le plus et je pense que nous serons à la hauteur de la tâche», a ajouté le milieu de terrain.

«On va faire ce qu’on fait d’habitude. Je le dis souvent, mais que ce soit contre Forge FC ou contre Seattle, on va jouer de la même façon. Après, il y a une opposition et elle va dicter un peu le jeu, mais notre état d’esprit est le même», a exprimé Wilfried Nancy.

Il s’agira par ailleurs de la première fois depuis le 31 mai 2018 que le CF Montréal affrontera les Sounders au Lumen Field. C’est également un premier duel contre cette formation depuis la campagne 2019. Historiquement, le Bleu-Blanc-Noir à du succès contre ses rivaux de l’État de Washington. Il a maintenu un dossier de 5-1-2 contre ceux-ci depuis son arrivée dans la MLS en 2012.