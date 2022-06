Lance Stroll espère d'autres progrès

Le Québécois Lance Stroll a réussi à obtenir son troisième point au classement de la saison lors du dernier Grand Prix de Formule 1 du Canada, il y a une dizaine de jours.

Il faudra voir s’il sera en mesure de poursuivre le bon travail à l’occasion de l’arrêt sur le circuit renommé de Silverstone en fin de semaine.

Ayant pris la 10e place sur l’île Notre-Dame, le porte-couleurs de l’écurie Aston Martin avait profité de la générosité de son coéquipier Sebastian Vettel, qui l’avait laissé se diriger en avant de lui pour éventuellement coiffer Daniel Ricciardo tard dans l’épreuve.

Cependant, ses difficultés à bien dompter sa voiture risquent-elles d’être plus évidentes en Grande-Bretagne, à un endroit où certains virages représenteront un défi pour la AMR22?

Les formations de F1 ont l’occasion de tester leurs bolides ponctuellement sur le site de la prochaine course, mais dans un contexte compétitif de haut niveau, la marge d’erreur demeure minime. Et à Montréal, Stroll a déploré le marsouinage, qui se manifeste par un effet de rebond de l’auto risquant de causer bien des maux de dos et de tête aux pilotes.

Néanmoins, il s’attend à de belles choses pendant le prochain week-end.

«Après les résultats à Monaco, à Baku et au Canada, j'ai hâte de voir comment l’AMR22 se comportera à Silverstone. Nous avons eu droit à une performance accrue à chaque épreuve et on en apprend davantage sur la voiture. Nous effectuons vraiment des progrès», a-t-il commenté sur le site d’Aston Martin.

«Le peloton au milieu est très serré maintenant, donc ce serait excellent de réaliser un autre pas en avant», a-t-il ajouté en souhaitant d’inscrire plus de points.

Enthousiasme prudent

Le son de cloche est similaire du côté de Vettel, qui a totalisé 13 points en 2022 jusqu’ici. Le fait d’évoluer «à domicile», près des quartiers de son organisation, pourrait aider selon lui.

«Le mélange de virages devrait nous offrir une meilleure compréhension de quelques caractéristiques-clés de la performance de ces voitures 2022. Cela pourrait aussi nous permettre d’améliorer et de modifier notre perception de l’AMR22, a-t-il indiqué. La fin de semaine de Silverstone est toujours très intense, mais j’espère que nous aurons du plaisir et qu’on amassera des points devant notre public.»

Les deux premières séances d’essais libres se tiendront vendredi, tandis que la troisième et les qualifications suivront le lendemain.