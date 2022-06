La Formule E dévoile un calendrier provisoire pour 2023

La Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule E ont publié mercredi un calendrier provisoire de la saison 2023 du championnat de monoplaces électriques comportant 18 courses, mais sans ePrix de Paris, absent depuis 2019.

Soulignons que TVA Sports présentera toutes les épreuves au programme.

La saison 9 de la Formule E sera marquée par l'arrivée d'une troisième génération de monoplaces électriques, plus rapides, légères et efficientes, et par un calendrier record de 18 courses dans 13 villes - plus que le record prévu de 16 courses dans 10 villes en 2022.

Hyderabad en Inde et Sao Paulo au Brésil accueilleront une course pour la première fois alors que trois ePrix restent à déterminer.

Est-ce que Paris occupera une de ces trois dates? Cela reste à confirmer dans le calendrier final, mais des difficultés pourraient empêcher la Formule E de revenir dans la capitale française, en tout cas dès 2023.

Le circuit des Invalides, en plein coeur de la ville, est jugé trop petit par les acteurs de la Formule E, qui doit aussi faire face à l'opposition politique des écologistes de la ville de Paris.

Le calendrier provisoire de la saison 2023 de Formule E:

1. Mexique (Mexico) 14 janvier

2-3. Arabie Saoudite (Diriyah) 27 et 28 janvier

4. Inde (Hyderabad) 11 février

5. À déterminer 25 février

6. À déterminer 11 mars

7. Brésil (São Paulo) 25 mars

8. Allemagne (Berlin) 22 avril

9. Monaco (Monaco) 6 mai

10 -11. Corée du Sud (Séoul) 20 et 21 mai

12-13. Indonésie (Jakarta) 3 et 4 juin

14. À déterminer 24 juin

15-16. Italie (Rome) 15 et 16 juillet

17-18. Grande-Bretagne (Londres) 29 et 30 Juillet