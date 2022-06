Kent Hughes voudrait un autre choix top 10

Le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, aimerait bien mettre la main sur un deuxième choix dans le top 10 du prochain repêchage qui aura lieu à Montréal, le 7 juillet prochain.

En fait, celui qui détient le tout premier choix aurait communiqué avec chaque équipe du top 10 afin de voir le prix à payer pour réaliser une transaction, a rapporté mercredi soir le quotidien Ottawa Sun.

Dans le cas des Sénateurs d'Ottawa, qui détiennent la septième sélection, le directeur général Pierre Dorion veut un défenseur top 4 et un bon ailier.

On ne sait pas ce que les autres formations demandent, mais il s'agit des Devils du New Jersey (2e), des Coyotes de l'Arizona (3e), du Kraken de Seattle (4e), des Flyers de Philadelphie (5e), des Blue Jackets de Columbus (6e), des Red Wings de Detroit (8e), des Sabres de Buffalo (9e) et des Ducks d'Anaheim (10e).

Par ailleurs, on apprend aussi dans le même article du Ottawa Sun que l'attaquant Colin White est passé bien près d'être échangé aux Canadiens à la date limite des transactions, mais Hughes a finalement mis fin aux discussions. White était un client de Hughes lorsque celui-ci était agent.