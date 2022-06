Urgent besoin de renfort à Toronto

Avec un dossier de 41 victoires et 32 défaites, les Blue Jays occupent actuellement le troisième rang de la division Est de l'Américaine.

Une place en séries éliminatoires est encore loin d'être acquise et un mois de juin décevant est certainement venu compliquer la tâche des décideurs. Malgré tout, il ne fait aucun doute que la formation torontoise va se retrouver dans le camp des acheteurs à environ un mois de la date limite des transactions dans le baseball majeur.

Voilà donc une liste des besoins les plus criants que le directeur général Ross Atkins devra combler s'il espère voir son équipe jouer en octobre.

Un lanceur partant

Si la rotation des Blue Jays était considérée comme l'une des meilleures du baseball majeur avant le début de la saison, les choses ont bien changé depuis. Jose Berrios et Yusei Kikuchi ne font tout simplement pas le travail. Ces deux artilleurs n'ont d'ailleurs même pas été en mesure de franchir la troisième manche lors de leur dernier départ contre les Brewers. L'ancien des Twins, obtenu à fort prix l'an dernier, doit même commencer à faire regretter les Jays d'avoir décidé d'investir 131 millions de dollars sur lui lors de la saison morte.

Hyun Jin Ryu, qui devait constituer un morceau important de ce personnel de lanceurs, a vu sa saison prendre fin prématurément en raison d'une blessure au coude. Il a subi une opération de type Tommy John et sa présence pour l'an prochain est également largement compromise.

Muté du poste de releveur à celui de lanceur partant, Ross Stripling représente l'une des plus belles surprises de la saison pour la troupe de Charlie Montoyo. Une équipe qui aspire à participer au tournoi de fin de saison a toutefois besoin de plus de profondeur. Les Blue Jays n'ont aucun jeune lanceur prometteur au niveau AAA prêt à avoir un impact et à affronter les frappeurs redoutables des ligues majeures. Le problème de profondeur devra donc être adressé sur le marché des transactions.

Considérant le fait que Stripling sera libre comme l'air à la fin de la saison et qu'il est loin d'être certain qu'on puisse revoir Ryu lancer un jour dans l'uniforme torontois, l'idée d'acquérir un lanceur partant dont le contrôle de l'équipe sur lui s'étend au-delà de la présente campagne est envisageable.

Deux lanceurs des Reds de Cincinnati, qui pourraient bien être disponibles, répondent à ce besoin. Luis Castillo et Tyler Mahle sont deux lanceurs droitiers qui ne connaissent peut-être pas une excellente saison, mais qui pourraient rendre de précieux services à la formation de Charlie Montoyo. Le nom de Mahle avait d'ailleurs été lié aux Blue Jays dans de nombreuses rumeurs de transactions au cours de l'hiver.

Un autre nom à surveiller est celui de Frankie Montas. Les Athletics liquident tout ce qu'ils peuvent depuis la fin de la dernière saison et Montas est leur meilleur lanceur. Ils voudront donc s'assurer d'obtenir des espoirs de grande qualité lorsqu'ils vont l'échanger.

Un enclos à solidifier

Autant au niveau des partants que des releveurs, les Blue Jays ont des problèmes au monticule. Malgré quelques mauvaises sorties, Jordan Romano a relativement bien fait comme spécialiste des fins de matchs. Il a toutefois besoin d'aide pour faire le pont jusqu'à lui. Yimi Garcia, Adam Cimber et Tim Mayza sont ceux qui ont été les plus efficaces pour accomplir ce rôle, mais ce groupe est trop faible pour une équipe ayant de grandes aspirations.

Ross Atkins a tenté de régler une partie du problème, lundi, en mettant sous contrat Sergio Romo, qui avait été libéré par les Mariners de Seattle la semaine dernière. Sauf qu'à maintenant 39 ans, et avec une ronflante moyenne de points mérités de 8,16, il est permis de se demander s'il lui reste encore de l'essence dans le réservoir. Romo a toutefois beaucoup d'expérience et, s'il est en mesure de se ressaisir, pourrait aider lors des situations critiques.

Il reste que les Blue Jays auront besoin de mieux et qu'ils doivent absolument ajouter des lanceurs de qualité à leur personnel de releveurs. Une acquisition qui pourrait faire du sens est celle de David Robertson. Le vétéran de 37 ans connaît une solide saison avec les Cubs de Chicago après s'être joint à eux en acceptant un pacte de 3,5 millions $ pour un an cet hiver. Il deviendrait instantanément l'une des options les plus fiables pour Charlie Montoyo.

Parmi les autres candidats qui sont intéressants, on retrouve également Daniel Bard et Anthony Bass. Ce dernier connaît d'ailleurs beaucoup de succès avec les Marlins cette saison. Il avait passé la saison 2020 avec les Blue Jays et avait relativement bien fait.

Un frappeur gaucher

Si la formation torontoise est composée de frappeurs redoutables, l'équilibre entre les droitiers et les gauchers n'est tout simplement pas là. Parmi les joueurs qui jouent sur une base régulière, il n'y a que Raimel Tapia et Cavan Biggio qui frappent de la gauche. Plus souvent qu'autrement, ce sont des athlètes qui se retrouvent dans le bas de la formation.

Les Blue Jays ont bien tenté de combler cette lacune lors de la saison morte, mais ils ont fendu l'air dans leur tentative de mettre sous contrat Kyle Schwarber et d'acquérir Jose Ramirez. Ils se retrouvent donc toujours avec le même besoin à combler, qui pourrait rendre l'offensive de Charlie Montoyo vulnérable en fin de saison.

Un nom sort vraiment du lot pour ce poste et c'est celui d'Andrew Benintendi. Le voltigeur des Royals maintient sa moyenne au bâton autour de ,300 depuis le début de la campagne. Ayant évolué pour les Red Sox de Boston pendant de nombreuses saisons, il est également bien au fait de la réalité de la division Est de l'Américaine. Celui qui deviendra libre comme l'air à la fin de la présente campagne semble destiné à quitter Kansas City d'ici la date limite.

Le seul bémol qui ne fait pas de lui le match parfait pour Toronto est justement sa position. Benintendi est voltigeur de gauche et les Blue Jays ont déjà Lourdes Gurriel Jr. qui patrouille ce champ. Avec les blessures fréquentes à George Springer et le fait que Gurriel peut également jouer au premier but, Ross Atkins se laissera peut-être tenter et trouvera le moyen d'être créatif pour utiliser tout le monde.

Bref, les décideurs torontois ont beaucoup de pain sur la planche à un peu plus d'un mois de la date limite des transferts. D'ici là, les joueurs en place doivent démontrer qu'ils méritent que leurs patrons aient suffisamment confiance en eux pour obtenir les renforts désirés. Il n'y a qu'en se remettant à gagner plus régulièrement que les joueurs des Blue Jays pourront passer un tel message.