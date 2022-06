Swiatek réussit son entrée à Wimbledon

La première mondiale Iga Swiatek a réussi son entrée à Wimbledon mardi: malgré un petit trou de concentration, elle a dominé la Croate Jana Fett (252e et issue des qualifications) 6-0, 6-3, et ainsi remporté sa 36e victoire consécutive.

«C'est mon premier match sur gazon (de la saison), donc je suis contente», a reconnu la Polonaise de 21 ans.

«J'ai eu une petite perte de concentration au début de la deuxième manche, mais je suis heureuse d'avoir su revenir dans la partie et je suis très motivée pour bien jouer ici», a-t-elle ajouté.

Fett a en effet remporté son premier jeu de la partie en faisant le bris d'entrée dans la seconde manche. Swiatek est revenue, mais elle a de nouveau cédé sa mise en jeu et cette fois, la Croate a confirmé pour mener 3-1.

La Polonaise a ensuite eu beaucoup de mal à éviter le double break mais c'est finalement elle qui a remporté les cinq jeux suivants et ainsi bouclé le match.

Au tour suivant de ce tournoi où - en l'absence de la tenante du titre Ashleigh Barty qui a pris sa retraite - elle est la favorite même si elle n'y a jamais dépassé les huitièmes de finale en deux participations, Swiatek affrontera la Néerlandaise Lesley Pattinama (138e et lucky loser).

Depuis sa défaite au deuxième tour à Dubai en février, Swiatek n'a pas perdu le moindre match, enchaînant les titres sur dur à Doha, Indian Wells et Miami, puis sur terre battue à Stuttgart, Rome, Madrid et Roland-Garros. Elle n'avait plus joué depuis son second sacre parisien (après 2020), ayant renoncé à s'aligner à Berlin pour reposer son épaule.

Cette invincibilité et sa place de numéro.1 sont le fruit «de tout le travail accompli», a-t-elle insisté pour dire.

«Mais maintenant, il faut être constante pour rester à cette place», a-t-elle conclu avant de quitter le Centre Court.

Gauff souffre mais passe au 2e tour

Coco Gauff, 12e mondiale et finaliste du dernier Roland-Garros, a souffert pour son entrée en lice à Wimbledon où elle a bataillé 2h29 pour venir à bout de la Roumaine Elena-Gabriel Ruse (54e) 2-6, 6-3, 7-5.

«Les premiers tours sont toujours les plus stressants. Je me suis dit que le pire qui pouvait m'arriver était de perdre, et ça m'a détendue», a expliqué l'Américaine de 18 ans.

Elle s'était fait un nom à Wimbledon en 2019 quand, à 15 ans et pour sa première participation, elle avait passé les qualifications puis avait éliminé au premier tour Venus Williams, 5 fois lauréate, avant de perdre en 8es de finale face à la future gagnante du tournoi Simona Halep.

Cette année, et notamment après son parcours à Roland-Garros, elle se présente sur le gazon londonien comme une des prétendantes au titre.

La prochaine joueuse à se dresser sur sa route sera une autre Roumaine, Mihaela Buzarnescu (127e).

Autres résulats au 1er tour:

Lesley Kerkhove (NED) bat Sonay Kartal (GBR) 6-4, 3-6, 6-1

Claire Liu (USA) bat Nuria Párrizas (ESP) 7-5, 6-3

Alizé Cornet (FRA) bat Yulia Putintseva (KAZ/N.27) 6-3, 7-6 (7/5)

Ajla Tomljanovic (AUS) bat Jil Teichmann (SUI/N.18) 6-2, 6-3

Catherine Harrison (USA) bat Arantxa Rus (NED) 6-1, 6-4

Viktorija Golubic (SUI) bat Andrea Petkovic (GER) 6-4, 6-3

Barbora Krejcíková (CZE/N.13) bat Maryna Zanevska (BEL) 7-6 (7/4), 6-3

Paula Badosa (ESP/N.4) bat Louisa Chirico (USA) 6-2, 6-1

Ana Bogdan (ROM) bat Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 6-2

Kirsten Flipkens (BEL) bat Jaimee Fourlis (AUS) 7-5, 6-2

Mihaela Buzarnescu (ROM) bat Nastasja Schunk (GER) 6-4, 6-2

Lauren Davis (USA) bat Madison Brengle (USA) 6-2, 7-5

Amanda Anisimova (USA/N.20) bat Yuan Yue (CHN) 6-3, 6-4

Zhang Shuai (CHN/N.33) bat Misaki Doi (JPN) 6-4, 6-0

Marta Kostyuk (UKR) bat Katie Swan (GBR) 4-6, 6-4, 6-4

Maria Sakkari (GRE/N.5) bat Zoe Hives (AUS) 6-1, 6-4

Viktoriya Tomova (BUL) bat Daria Saville (AUS) 7-5, 3-6, 7-5

Tatjana Maria (GER) bat Astra Sharma (AUS) 4-6, 6-3, 6-4

Yanina Wickmayer (BEL) bat Zhu Lin (CHN) 6-4, 6-2

Jelena Ostapenko (LAT/N.12) bat Océane Dodin (FRA) 6-4, 6-4

Wang Qiang (CHN) bat Belinda Bencic (SUI/N.14) 6-4, 5-7, 6-2

Heather Watson (GBR) bat Tamara Korpatsch (GER) 6-7 (7/9), 7-5, 6-2