Russell Westbrook exerce son option à 47 millions

Russell Westbrook, qui sort d'une saison difficile, a décidé d'exercer son option pour rester avec les Lakers de Los Angeles la saison prochaine avec un salaire de 47,1 millions de dollars, selon de multiples articles publiés mardi.

À 33 ans, le meilleur joueur de la NBA en 2017 va entamer la cinquième et dernière année de son contrat de cinq ans et 206 millions de dollars.

Westbrook a joué pour quatre équipes différentes ces quatre dernières saisons (Oklahoma City, Houston, Washington et LA).

La saison passée, en 78 apparitions sous le maillot des Lakers, Westbrook a inscrit en moyenne 18,5 points par match, pris 7,4 rebonds et effectué 7,1 passes décisives.

Avec 33 victoires seulement pour 49 défaites, les Lakers ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires. En raison des blessures de LeBron James et d’Anthony Davis, le trio de rêve que Westbrook devait former avec ces deux autres stars de la NBA n'a pu être associé qu'à 21 reprises (11 victoires et 10 défaites).

Les Lakers préparent la saison à venir avec un nouvel entraîneur, Darvin Ham, qui était l'adjoint de Mike Budenholzer à Milwaukee ces quatre dernières saisons. Nommé au début du mois de juin, il succède à Frank Vogel, qui a fait les frais d'une saison 2021-2022 très en-deçà des objectifs initiaux.