Repêchage: les partisans du CH font leur choix

L’attente tire enfin à sa fin... Il ne reste plus que neuf jours avant de savoir quel joueur sera repêché par les Canadiens au tout premier rang.

Si on se fie aux résultats de notre sondage, Shane Wright sera l’heureux élu. À la question «Qui sera le premier choix des Canadiens au repêchage?» posée sur notre site Web, 71,4% des gens ont répondu Wright.

Juraj Slafkovsky suit avec 20,2% des voix, contre 8,4% pour Logan Cooley.

L’échantillon est considérable avec plus de 2500 votes récoltés jusqu’à maintenant.

Foi du directeur général Kent Hughes, la décision finale n’a pas encore été prise. «Pour être parfaitement honnête, on ne le sait pas encore», a-t-il indiqué au site NJ.com il y a deux semaines.

«On veut être le plus certain possible de notre choix», a-t-il ajouté en disant regarder plusieurs vidéos et ce, plusieurs fois chacune.

Si Hughes ne sait pas qui choisir entre Wright et Slafkovsky, il affirme n'avoir eu «aucune discussion pour échanger la toute première sélection».

Nous en aurons le coeur net le 7 juillet. Pour mettre la table, deux émissions spéciales d’une heure sur le repêchage de la LNH seront présentées sur nos ondes mardi et mercredi à compter de 18h.

Jeudi, vous pourrez suivre toute l’action du premier tour dès 17h. Les rondes deux à sept seront quant à elles diffusées à partir de 10h30, vendredi matin.