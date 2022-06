«Le timing est parfait» - Hugo Houle

Les meilleurs cyclistes de la planète ont fait leur apparition dans la capitale mondiale du vélo mardi.

Dans une ville où un tiers des habitants circule en vélo pour aller au travail, les 176 participants du 109e Tour de France ont posé leurs deux roues un an plus tard que prévu pour le grand départ 2022, ce vendredi, à Copenhague, au Danemark.

La Grande Boucle n’est jamais allée aussi loin au nord, mais avec 400 000 cyclistes par jour et 400 kilomètres de pistes cyclables, difficile de trouver une meilleure intégration à la vie quotidienne d’un peuple.

En confiance

Affichant un poids plume de 151 lb, le Québécois Hugo Houle se présente déjà comme une longue lame aiguisée pour sa quatrième participation.

«T’es vraiment affûté. Le Tour de France, c’est la guerre!» lui a lancé son directeur sportif et ancien maillot jaune, Steve Bauer, en lui agrippant le fin mollet.

Les traits tirés, le Canadien venait de conduire une partie de la nuit depuis la Belgique pour rejoindre la formation.

Un peu plus reposé, Houle était heureux de retrouver son manager de l’époque de SpiderTech, au tout début de sa carrière.

«Je grimpe mieux, mais le fait d’être à Monaco, je fais juste ça. Cette année, j’avais un peu plus de pression. J’étais nouveau dans l’équipe, mais le Tour de Suisse m’a rassuré et le timing est parfait. D’une année à l’autre, je commence à avoir des repères. J’ai ma routine pour être bon au Tour de France et ça donne confiance», a confié le vétéran de 31 ans.

Même s’il a réussi à compléter la Grande Boucle en roulant sur les Champs-Élysées en 2019, 2020 et 2021, Houle ne tient rien pour acquis sur cette terrible épreuve de trois semaines et 3350 kilomètres.

«Tu peux passer à travers beaucoup d’émotions. Il y a les chutes ou la maladie. Après sept ou huit étapes, ça va vraiment commencer pour moi. C’est là que je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu. La première semaine, il faut simplement rester en santé», ajoute l’athlète de Sainte-Perpétue, au Centre-du-Québec.

Une inspiration pour le Québec

Houle se souvient d’avoir roulé dans les rues de Copenhague lors des Mondiaux de cyclisme sur route en septembre 2011. Il a également pédalé sur le Tour du Danemark il y a quelques années sous les couleurs son ancienne équipe Astana.

«C’est un beau pays, mais il va falloir être attentif avec le vent, les routes. Le système est bien fait pour les vélos ici et le Québec devrait s’inspirer de la manière de faire les pistes cyclables en ville pour éviter les accidents. C’est bien pensé et très efficace. C’est une culture donnant-donnant et tout le monde est plus civilisé.»

En jaune

Chez Israel-Premier Tech, le Canadien Michael Woods et le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome étaient toujours attendus au quartier général danois. Chez Groupama-FDJ, Antoine Duchesne devait aussi déposer sa valise tard mardi soir.

Le premier maillot jaune du Tour 2022 sera décerné à une fusée humaine après un contre-la-montre plat et rapide de 13 kilomètres. Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et peut-être Stefan Küng (Groupama-FDJ) ont des chances de revêtir la précieuse tunique tant convoitée.

Avant de s’élancer à pleine vitesse dans les rues, la foule pourra assister mercredi soir à la présentation des coureurs dans les jardins de Tivoli, une attraction connue au cœur de Copenhague. La météo s’annonce magnifique.