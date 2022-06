Daniel Alfredsson n’attendait plus l’appel du Temple

Il va sans dire que Daniel Alfredsson a connu une illustre carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui dont le seul honneur à lui avoir échappé est une victoire de la Coupe Stanley. Mais après quatre ans d’éligibilité sans recevoir l’appel du Temple de la renommée, le Suédois ne croyait plus en ses chances.

Tout a changé lundi, quand il a été admis au sein de la cuvée 2022, à sa cinquième année d’éligibilité.

«Il était passé 20h, heure locale [en Suède], alors je me suis dit que ça n’arriverait pas cette année, a d’abord relaté Alfredsson, dont les propos ont été repris par le site web du circuit Bettman. Mais ils ont appelé et c’est ma femme qui a répondu et elle a demandé qui appelait. Ce fut une plaisante surprise, je suis très honoré.»

«Nous jouons nos carrières, nous faisons du mieux que nous pouvons, nous sommes des professionnels, nous sommes fiers de ce que nous accomplissons. Quand on accroche nos patins, c’est fini. Nous ne pouvons pas contrôler le futur.»

En 1246 matchs dans la LNH, répartis sur 18 saisons, dont 17 avec les Sénateurs d’Ottawa, l’attaquant a amassé 1157 points. Il a entre autres mis la main sur le trophée Calder, remis annuellement à la meilleure recrue, en 1995-1996, en plus d’avoir remporté les trophées King-Clancy et Mark-Messier. Il a aussi vu son nom apparaître à de nombreuses reprises sur les bulletins de vote pour les trophées Lady-Byng et Frank-J.-Selke, sans jamais ramener l’honneur avec lui.

En plus de ses performances sur la glace, Alfredsson a laissé sa marque avec les Sénateurs, mais aussi au sein de la ville d’Ottawa, lui qui a été le capitaine de l’organisation de 1999 à 2013.

«C’est un honneur qui rend humble quand tu penses à tous ceux qui sont passés par là avant toi, et particulièrement de recevoir cette reconnaissance dans un marché canadien, où j’ai joué la majorité de ma carrière, sachant ce que représente le hockey pour cette ville, a ajouté Alfredsson. Je sais aussi ce que représente cet honneur pour les amateurs d’Ottawa aussi.»

Alfredsson sera introduit en compagnie de deux compatriotes, soit les frères Daniel et Henrik Sedin, ainsi que le gardien québécois Roberto Luongo, l’attaquante finlandaise Riikka Sallinen et Herb Carnegie, introduit en tant que bâtisseur.

«Tu n’y penses pas trop quand tu joues, ce n’est pas nécessairement un objectif durant ta carrière, a indiqué Alfredsson. Mais quand tu prends ta retraite et que tu prends un pas de recul pour regarder tout ça, ça signifie beaucoup d’être introduit avec tous ces autres excellents joueurs.»