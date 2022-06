Carlos Vela reste bien en poste à Los Angeles

Le Los Angeles FC pourra compter sur son joueur-vedette Carlos Vela pendant plusieurs autres mois, car il a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2023, a-t-on annoncé mardi.

Les bonnes nouvelles continuent ainsi de s’accumuler au sein de l’organisation californienne, qui a confirmé cette semaine la venue de l’attaquant Gareth Bale. Pour ce qui est de Vela, joueur par excellence de la Major League Soccer (MLS) en 2019, sa présence devrait permettre au LAFC de continuer sur la bonne voie. Celui-ci domine le circuit Garber avec 33 points cette saison, tandis que le Mexicain a récolté six buts et trois mentions d’aide en 15 sorties en MLS.

«Carlos a été une pièce fondamentale des succès du LAFC sur le terrain et à l’extérieur depuis le début, a déclaré dans un communiqué le directeur général John Thorrington. Il a prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs élite de l’histoire de cette ligue. Nous sommes heureux de le voir poursuivre de mener notre club au moment où nous tentons de gagner davantage de trophées.»

L’athlète de 33 ans partageait évidemment sa joie de demeurer au même endroit, lui qui a été invité trois fois au match des étoiles et qui a touché la cible à 34 reprises en 2019, établissant à l’époque une nouvelle marque de la MLS.

«Los Angeles constitue un lieu spécial pour moi et ma famille. C’est notre maison et je suis enthousiaste d’y poursuivre ma carrière. Mon objectif est de gagner la Coupe MLS et je travaillerai fort pour y parvenir.»

Vela a totalisé 101 rencontres de saison régulière de la MLS, incluant 89 départs, amassant 63 buts et 39 aides en 7954 minutes.