Makar rejoint Orr et Lidstrom

Bobby Orr fait partie des immortels, tout comme Nicklas Lidstrom. Cale Makar n’a pas encore atteint ce statut, mais il marche déjà dans les traces des deux légendes des Bruins de Boston et des Red Wings de Detroit.

Le nom de Makar sera gravé sur trois trophées cette saison : le Norris, le Conn-Smythe et la coupe Stanley. Avant l’électrisant jeune défenseur de l’Avalanche du Colorado, seuls Orr, en 1970, et Lidstrom, en 2002, avaient réalisé ce triplé.

À 23 ans et 239 jours, l’Albertain est également devenu le plus jeune arrière en 52 ans à remporter la coupe et le Conn-Smythe la même saison. Orr l’avait fait avec les Bruins en 1970 à 22 ans et 51 jours, alors que Serge Savard avait aussi signé ce doublé prestigieux avec le Canadien en 1969, à 23 ans et 102 jours.

«Je suis tellement reconnaissant et honoré d’appartenir à une équipe qui a accompli de grandes choses cette saison, a humblement répondu Makar en conférence de presse après le sixième match à Tampa. Comme équipe, nous avons traversé des hauts et des bas. Mais de vivre cette conquête, je trouve ça surréel. Je ne cherche pas à devenir trop sentimental, je veux surtout fêter avec mes coéquipiers.»

Un choix unanime

Makar avait pris place dimanche sur le podium pour rencontrer les journalistes aux côtés de son jeune frère, Taylor, choix de septième tour du Colorado en 2021.

«Je trouve ça génial de me retrouver avec ma famille, a-t-il dit. Taylor participera à notre camp dans quelques semaines. Le noyau de notre équipe sera là pour encore longtemps, alors peut-être que dans le futur, je pourrai partager un tel moment avec mon frère.»

Dans le scrutin pour le vote du trophée Conn-Smythe, Makar a représenté un choix unanime parmi les 18 journalistes invités à le faire. Depuis cinq ans seulement, on publie les bulletins de vote des participants. C’était la première fois qu’un joueur décrochait tous les titres pour la première place.

Le collègue Jonathan Bernier avait choisi Makar, suivi de Nathan MacKinnon et de Gabriel Landeskog.

La vérité de Landeskog

Il y a toujours des tendances à copier dans la LNH. Historiquement, les équipes regardent les forces des champions de la coupe Stanley dans l’espoir d’y construire des formations semblables.

Après le sixième match, Emily Kaplan, du réseau ESPN, a demandé au capitaine Landeskog, ce que les équipes voudront calquer de l’Avalanche. Le Suédois ne pouvait pas choisir une meilleure réponse.

«Elles auront besoin de trouver un Cale Makar quelque part!»

Quatrième choix au total au repêchage de 2017, Makar a contribué à la relance rapide de l’Avalanche. Il ne faut pas oublier que cette même équipe avait connu une saison misérable de 48 points (22-56-4) en 2016-2017, la première campagne sous la gouverne de Jared Bednar.

Juste pour replacer ça en contexte, le Tricolore a terminé la dernière saison avec 55 points (22-49-11).

Heureux hasard

Mais au Colorado, il y avait déjà un très bon noyau avec les Nathan MacKinnon, Landeskog et Mikko Rantanen.

Et le hasard aura aussi aidé la cause de Joe Sakic.

Pour le repêchage de 2017, Denver n’a pas remporté la loterie pour le premier choix, glissant du premier au quatrième rang. Cette chute aura permis de sélectionner Makar, tout juste après Nico Hischier (Devils du New Jersey), Nolan Patrick (Flyers de Philadelphie) et Miro Heiskanen (Stars de Dallas).