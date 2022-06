Insigne prêt pour un nouveau défi avec le Toronto FC

Les sourires étaient larges sur les visages des dirigeants du Toronto FC, lundi, eux qui ont pu présenter leur nouveau joueur désigné, Lorenzo Insigne, aux membres des médias.

«Ce qui a commencé comme étant un simple rêve en septembre 2021 est devenu une réalité, a lancé le président du club ontarien, en conférence de presse. Lorenzo Insigne est finalement arrivé.»

L’Italien a ainsi traversé l’Atlantique, après 10 ans avec Napoli, un club de première division dans son pays natal. Insigne aurait d’ailleurs pu rester dans les meilleures ligues d’Europe, lui qui n’a que 31 ans, mais plusieurs raisons ont motivé sa décision.

«J’ai 31 ans, j’ai encore plusieurs années devant moi, a indiqué le nouveau joueur vedette des grands rivaux du CF Montréal. Mais j’ai priorisé mon propre bonheur et le bien-être de ma famille. J’ai gagné beaucoup de choses avec Napoli, mais j’en ai perdu tout autant. Je voulais un changement, et encore plus important, un nouveau défi.»

En 336 matchs avec le club italien, Insigne a laissé sa marque, lui qui a marqué 95 buts et réussi 74 passes décisives. Il a aussi ajouté 10 buts en 54 matchs avec son équipe nationale. Il aura la lourde tâche de ramener le «TFC» au sein des meilleurs clubs de l’Association de l’Est du circuit Garber. La formation torontoise a conclu la campagne 2021 au 13e rang de l’Est et détient actuellement la 11e position, avec 18 points en 16 matchs.

«J’ai passé 10 saisons à Napoli et avec l’équipe nationale, avec laquelle j’ai gagné l’Euro [2020]. Je n’ai aucun problème à jouer sous pression, a ajouté Insigne. Mais je n’aime pas en parler, j’aime mieux le démontrer sur le terrain.»

Insigne est ainsi l’un des nombreux joueurs de renom à avoir joint la Major League Soccer récemment, tout comme son compatriote Giorgio Chiellini et le Gallois Gareth Bale, qui intégreront l’organisation du Los Angeles FC.

«J’ai entendu des gens dire que le soccer en Amérique du Nord n’était pas du vrai soccer, mais j’ai vu un match et ce n’est pas vrai du tout.»

Insigne doit maintenant attendre l’ouverture officielle de la période de transfert en MLS, au début du mois de juillet, avant de revêtir l’uniforme du Toronto FC dans un match. C’est donc dire qu’il devrait faire ses débuts au BMO Field, le 9 juillet, contre les Earthquakes de San Jose.