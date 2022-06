Le Lightning va-t-il refaire le coup?

Le Lightning pourrait-il réaliser le tour de force de provoquer la tenue d’un septième match dans la finale de la Coupe Stanley, ce soir, à Tampa?

L’Avalanche avait l’occasion de terminer le travail, vendredi à Denver, mais doit finalement se reprendre ce soir dans un environnement qui sera autrement plus hostile.

Le sixième match de la finale de la Coupe Stanley sera présenté dès 19h, ce soir, à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Le gros du travail, pour l’Avalanche, sera de réussir à battre Andrei Vasilevskiy. Le portier russe du Lightning a été dominant, vendredi, alors que Darcy Kuemper a accordé au moins un mauvais but. La question des gardiens était pour plusieurs ce qui pouvait faire la différence en faveur du Lightning dans cette série. Ce n’était pas nécessairement le cas jusqu’au cinquième match, mais on arrive dans les duels ultimes et généralement, toute la défense du Lightning, gardien inclus, sait fermer la porte en de telles occasions.

L’Avalanche, donc, a du pain sur la planche. Mais l’entraîneur Jared Bednar garde toute sa confiance en Kuemper. Si le gardien de 32 ans se décide à sortir un grand match, ce soir, les carottes seront peut-être cuites pour les doubles champions en titre de la Coupe Stanley.

Ce qui aiderait l’Avalanche, aussi, serait d’obtenir une autre grande performance du défenseur Cale Makar, qui a obtenu sept points depuis le début de cette série. Le record de points dans une finale, pour un défenseur, est de 11. Makar pourrait finir par l’atteindre et le dernier à l’avoir fait, Brian Leetch, avait reçu le trophée Conn-Smythe.

Pour le Lightning, l’objectif est d’obtenir une neuvième victoire à domicile en séries pour une troisième année de suite. Le gros avantage du groupe de joueurs, c’est son expérience en de pareilles situations.

«Cette équipe n’abandonnera pas et c’est ce qui m’émerveille, a dit l’entraîneur Jon Cooper dans un hangar d’un aéroport privé de Denver tout juste avant le retour du Lightning à Tampa. Nous avons reçu des coups, nous sommes tombés au tapis, mais nous nous relevons toujours.»

Bref, le match de ce soir est, évidemment, à ne pas manquer.