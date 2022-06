Mondiaux FINA : Une dernière journée productive pour le Canada

L’équipe canadienne de natation a terminé les meilleurs championnats du monde de la FINA de son histoire avec une récolte de deux médailles supplémentaires à la dernière journée en natation, samedi, à Budapest, en Hongrie.

Le Canada a gagné un total de 11 médailles au cours des huit derniers jours, soit trois d’or, quatre d’argent et quatre de bronze. En natation, il est le troisième pays à avoir amassé le plus de médailles, derrière les États-Unis (45) et l’Australie (17).

Summer McIntosh a couronné cette ultime journée de compétition en montant sur la plus haute marche du podium au 400 mètres quatre nages. L’athlète de 15 ans a établi un nouveau record du monde chez les juniors avec un temps de 4 min 32,04 s. Les Américaines Katie Grimes et Emma Weyant ont respectivement terminé deuxième et troisième.

La jeune Ontarienne ramènera au pays deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Le relais canadien féminin a quant à lui enlevé le bronze à l’épreuve du 4 x 100 mètres quatre nages. Kylie Masse, Rachel Nicol, Margaret Mac Neil et Penny Oleksiak ont conduit l’unifolié à cette troisième position. Ingrid Wilm, Kelsey Wog et Kayla Sanchez, qui ont nagé lors des tours précédents, ont aussi remporté cette médaille.